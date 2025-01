Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 13 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 13 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, i presagi indicano un minimo decremento energetico anche oggi, simile a quello avvertito ieri, che potrebbe portarti ad una maggiore concentrazione interiore. Tuttavia, non dovrebbe arrecarti grossi disagi. Ricorda, i mesi di febbraio e marzo saranno determinanti sia per la sfera sentimentale che per quella professionale, pertanto è consigliabile agire con prudenza. L’eccesso di eccitazione potrebbe, infatti, essere controproducente.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, se hai finalmente messo punto ad alcune circostanze che ti davano noia o che non erano di tuo gradimento, evita di ritornare sui tuoi stessi passaggi. Disponi di tutto il tempo necessario per recuperare in termini affettivi. Per quanto riguarda la tua professione, è come se dovessi avviare da capo con nuovo slancio. A livello astrale, le costellazioni favoriscono nuove conoscenze.

Oroscopo dei Gemelli

Vediamo che per i Gemelli, l’influenza di Giove nel loro segno offre opportunità. Come accennato, la prima metà dell’anno sarà dedicata all’apprendimento, dunque molti di voi stanno cercando idee su come procedere da maggio o giugno in avanti; risposte potranno venire in questo periodo. Presto cautela però nei rapporti amorosi, poiché la posizione di Venere può dar luogo a situazioni complesse, particolarmente con un ex partner o con un individuo che fatica a capirti. Consiglio prudenza, dunque.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, l’influenza della Luna nel vostro segno vi invita a combattere i sogni con una mentalità realista e pratica. Fate attenzione a Mercurio che, essendo in opposizione, può causa scontri verbali e in circostanze particolari, potrebbe persino far nascere l’impulso di distanziarvi da qualcuno che cercava di coinvolgerti in un contesto negativo. Nel campo sentimentale vi attendo bei momenti di recupero della serenità. È il mio sentito desiderio soprattutto se recentemente avete affrontato delle sfide professionali, che presto troverete al vostro fianco la persona che può davvero capirvi e supportarvi.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, piccoli sforzi sono inevitabili ma va concepito come la norma dato che il Leone non si accontenta mai di obiettivi mediocri. Volutamente ambizioso, il Leone ambisce a raggiungere l’apice, il culmine. Riguardo alla sfera sentimentale, sarà a partire dal mese di febbraio che avrai l’occasione di vivere momenti intensi. Questo è un periodo atipico, soprattutto per i Leoni single alla ricerca di nuove emozionanti avventure.

Oroscopo della Vergine

Per i nativi della Vergine, il periodo tra l’8 e il 28 gennaio risulta un po’ confuso, anche se siamo già entrati in questa fase da qualche giorno. Tuttavia, c’è l’opportunità di risolvere un fastidio persistente, raggiungendo una gratificante conclusione, specialmente nella sfera professionale. Avrai molte situazioni che potrebbero aver bisogno di revisione, ma c’è uno spirito positivo che aleggia. Questo periodo invita in particolare coloro che hanno concluso un viaggio e sono alla ricerca di nuovi orizzonti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il momento chiede determinazione e audacia. È indispensabile fare una riconsiderazione finanziaria. Per chi ha in vista la sottoscrizione di un contratto o un affare d’affitto, pronostico gratificazioni maggiori in arrivo a fine mese. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarebbe benefico per i nati sotto il segno della Bilancia liberarsi di un passato complesso. È giunto il momento di riprendere il cammino.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione si trova sotto un cielo propizio, con la Luna che gli sorride e Venere che gli offre dolcezza, mentre il Sole stuzzica il suo interesse e Saturno lo mette in moto. Se c’è qualcuno che prova incertezza in questo periodo, potrebbe semplicemente essere spaventato di confrontarsi con ciò che è inedito. Spero che il sospetto non finisca per essere un ostacolo per le aspirazioni o per le emozioni.

Oroscopo del Sagittario

Nella costellazione del Sagittario, ci troviamo momentaneamente in un periodo di riflessione. Può darsi che tu stia pensando a un’iniziativa che prenderà avvio tra maggio e giugno, o che una petizione precedente non abbia ancora ottenuto riscontro. Attualmente le stelle per l’aspetto sentimentale sembrano un po’ gravose, forse tediose.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra che una luna contraria ti stia influenzando in modo tale da far sembrare le sfide che stai affrontando più gravi e enormi di quanto siano in realtà. Al di là di ogni dubbio, ti ritrovi a governare sulle tue spalle pesanti e onerose responsabilità. Tuttavia, l’ostacolo più evidente potrebbe essere quello di lasciar trasparire nelle tue dinamiche affettive queste tensioni. Ergo, sarebbe molto opportuno esercitare un po’ più di discernimento.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, anelo che recentemente tu possa aver ottenuto un riscontro o una conferma riguardante i tuoi sentimenti per un individuo. Devi sapere che le stelle stanno giocando a tuo favore, offrendoti una settimana davvero speciale e colma di possibilità.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le stelle sono sicuramente dalla vostra parte, tutto vi sembrerà più semplice da gestire. Potreste aver raggiunto un grande obiettivo, non dimentichiamo come novembre sia stato un periodo di intensa pressione. Coloro che mostrano una forte determinazione, nei prossimi quattordici giorni, riusciranno a colpire il bersaglio. Riguardo all’amore, Venere è nel vostro segno, ciò può significare un possibile ritorno di un vecchio amore, passioni incessanti e chissà, magari un ritorno di fiamma, perché no?

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.