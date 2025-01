Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 11 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 11 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sappiamo tutti che i soldi sembrano sempre insufficienti, però se Mercurio entra in gioco portando un’altra difficoltà come una quadratura nel tuo scenario, può essere necessario trovare una soluzione. Non preoccuparti se nell’amore le cose stanno andando storte, perché Venere dal mese di febbraio prevede un risveglio dei sentimenti che sai essere molto gratificanti.

Oroscopo del Toro

Rivela un’importanza significativa questo giorno per il Toro. Potrebbe essere necessaria una soluzione ad una questione legata a soci o accordi, soprattutto se gestite un’impresa individuale e siete chiamati ad agire con energia e decisione. Tuttavia, osservando il disegno stellare delle settimane a seguire, assicuro che non ci sono ostacoli per raggiungere un accordo o per assumersi una nuova responsabilità. L’amore, poi, ha tutte le possibilità di ritornare a tener la scena principale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la presenza della luna nel tuo segno offre un supplemento di speranza. Inoltre, si prevedono piani che prenderanno forma all’inizio della primavera, insieme a individui che al momento ti stanno dimostrando sostegno. Avrai la possibilità di fare scelte importanti e a partire da febbraio, l’amore riesce a trionfare nuovamente. Non escludere la possibilità di un ritorno di fiamma.

Oroscopo del Cancro

Care amiche e amici del Cancro, la posizione sfavorevole di Mercurio avverte che fino al 28 potrebbe non essere il momento più idoneo per azzardare decisioni, soprattutto in ambito lavorativo. Cogliete questo momento per riflettere e ponderare le vostre opzioni. Non dimenticate quanto l’amore possa risultare essenziale in queste fasi. Mercurio, opponendosi, può occasionalmente generare scontri e discussioni, portandovi a considerare l’idea di lasciare un team o un ruolo specifico nel vostro ambiente di lavoro. Dunque, l’amore potrebbe rivelarsi un fondamentale supporto in questa situazione.

Oroscopo del Leone

Leone, avverto un iniziazione positiva rispetto ai giorni passati, mercoledì e giovedì, che prendo nota essere stati segnati da stelle piuttosto tese. Il panorama astrale sembra particolarmente stimolante per la sfera emotiva. Di conseguenza, le storie d’amore solide potranno rafforzarsi ancor di più ma ciò che colpisce maggiormente è l’opportunità che questo cielo offre ai single.

Oroscopo della Vergine

Amico della Vergine, non pare che il tuo stato d’animo sia completamente positivo al momento. Tuttavia, sembra che la situazione attuale offra qualche motivo di apprezzamento. Un competitore che sembrava invincibile mostra segni di debolezza, o forse alcune informazioni che hai recentemente acquisito fanno intravedere un futuro più roseo. Il mio consiglio per oggi sera è di evitare di restare sveglio fino a tarda notte.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, è opportuno aspettarsi una serie di progetti che prendono vita e chiamate significative, provenienti anche da individui con cui non si è avuto contatto per un po’. Mi sento di sottolineare l’importanza della preparazione. Di conseguenza, coloro che hanno la possibilità di compiere decisioni a lungo termine troveranno le circostanze a loro favore. Una risposta è in arrivo, quindi tieniti pronto.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’anno in corso è destinato a portare a te una serie di piacevoli novità passo dopo passo. I progetti che hai in mente potrebbero assumere un’importanza significativa. Il cielo, arricchito dalla presenza di Venere, promette incontri interessanti che potrebbero rafforzare le tue relazioni. Ricorda, mantener un atteggiamento ottimista è fondamentale!

Oroscopo del Sagittario

Oggi gli astri non sembrano essere particolarmente favorevoli per il Sagittario con Luna e Giove in opposizione. Potrebbe esserci qualche contrattempo come il rinvio di un appuntamento o la difficoltà di un colloquio. Attenzione anche alla sfera familiare e amorosa. Fortunatamente, il tuo innato ottimismo ti aiuterà a gestire al meglio ogni situazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, anticipiamo un periodo di espansione nel corso dei mesi di maggio e giugno. Si avverte una certa incertezza, una domanda che ancora è senza risposta: continuare con un progetto o no. Potrebbe esserci perfino l’opzione di rinunciare a un ruolo che si scopre poco congeniale. Ti invito a valutare attentamente le tue prossime mosse. Nel frattempo, il mese di gennaio ti riserva incontri sorprendenti e infiammati di passione. L’amore ricompensa.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario prosegue nella sua fase di riscatto, soprattutto in ambito sentimentale. Per i più giovani, questo potrebbe tradursi in un legame d’amore stabile e duraturo. È il momento opportuno per affrontare questioni come rispondere a una lettera o effettuare un pagamento. Presta attenzione ai dettagli.

Oroscopo dei Pesci

Carissimi Pesci, sottolineo nuovamente che Venere nel vostro segno mette l’amore al centro della scena. Infine, avrete l’opportunità di godere di una gratificazione, magari relativa al campo professionale. Coloro che hanno la possibilità di valutare quotidianamente le approvazioni, scopriranno più novità.

