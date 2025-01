Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 10 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 10 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei pieno di energia ardente e, in previsione di febbraio, potrai mostrare a tutti la tua audacia. È possibile che un amore di una volta faccia ritorno, o potresti incrociare qualcuno di nuovo e speciale. Questo dipenderà dal tuo contesto personale e dalla tua età. Quest’anno così particolare offrirà sviluppi importanti per le coppie che nutrono un affetto sincero.

Oroscopo del Toro

Toro in affetti, le tue ricerche per risposte e assicurazioni forse hanno reso il 2024 un anno impegnativo. Tuttavia, adesso possiedi l’opportunità di discernere correttamente tra il giusto e lo sbagliato. Di più, le stelle ti sorridono particolarmente nel campo dell’amore e nelle decisioni riguardanti la coppia.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, nell’interazione con un ex, la trasparenza è fondamentale. Observerei attentamente cosa è accaduto tra sabato 4 e domenica 5, poiché quelle giornate sembrano essere state eccessivamente movimentate. È fondamentale mantenere la calma. Gran parte dei tuoi planari si concretizzeranno quando la primavera sarà avanzata.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, mi sento di anticiparti che sabato 11 e domenica 12 si preannunciano giorni di intensa passione. Così facendo, avrai l’opportunità di prepararti per un weekend all’insegna dell’amore. Sarà importante, però, dedicare tempo a chi mostra di condividere le tue stesse emozioni. Di recente, hai avuto qualche contrasto con un individuo, ma ora è il momento di lasciare tutto ciò nel passato.

Oroscopo del Leone

Amico leonino, probabilmente avrai percepito una certa lentezza nell’agire di recente, ma non sei tu ad essere in errore. Sembra che gli individui che ti circondano ti abbiano immerso in un clima di stress e fatica. In particolare, per le coppie che aspirano ad espandere la famiglia, le sfide non mancheranno. Ricorda, gli astri indicano un periodo di continuo impegno.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, la vostra mente è sempre in costante attività, tuttavia in questo periodo potreste sentirvi un po’ come se aveste le mani legate. Non dovete però lasciarvi abbattere, è importante riconoscere che siete in un processo di adattamento ad un nuovo modo di vivere. Attenzione ai conflitti nel campo lavorativo, con dirigenti o collaboratori, potrebbe esserci un elemento di discordia.

Oroscopo della Bilancia

Non è affatto sorprendente se ultimamente la tua mente sembra essere più concentrata sulle questioni finanziarie. È fondamentale per te iniziare a pianificare per un futuro più sereno dal punto di vista economico. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il sabato risulta essere il giorno ideale per risolvere eventuali questioni amorose che sono rimaste in attesa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, finalmente sei uscito dall’ombra della luna ostile, dandoti un ben meritato respiro di sollievo. Sono convinto che il 2025, già iniziato nel modo più promettente a gennaio, ti porterà inaspettate gioie. Sarebbe disastroso, tuttavia, vanificare tutto con un approccio eccessivamente critico.

Oroscopo del Sagittario

Care Sagittario, dentro di te aleggia un brontolio di tensione, che potrebbe manifestarsi come malcontento o forse un senso di iniquità. Questo potrebbe essere dovuto alla presenza di Giove in opposizione – un pianeta che in astrologia è considerato il simbolo della giustizia. Questa configurazione astrologica può suggerire che senti di essere stato trattato scorrettamente da qualcuno. Tuttavia, il mio consiglio è di elevarsi al di sopra di tali sfide. Non lasciarti abbattere da queste provocazioni, ma trascendile.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, la presenza di Mercurio nel vostro segno vi offre una splendida occasione per sistemare ogni vostra disputa finanziaria. Guardando al futuro, posso prevedere che il 2025 sarà un anno pieno di impegni per voi, in particolare nei suoi primi sei mesi. Vi consiglio di mantenere gli occhi ben aperti e di sfruttare ogni opportunità che vi si presenterà.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Aquario, la vostra sfera emotiva acquista importanza rilevante dal 4 febbraio, intensificando così la vostra dedizione alle relazioni già consolidate. Vi attende con grande probabilità un progetto di forte interesse che sapete dover percorrere. La Luna e Giove oggi vi sostengono con un aspetto davvero favorevole. Un beneficio speciale è previsto per gli imprenditori indipendenti e per chi ha interazioni frequenti col pubblico, potrebbero sorgere opportunità alquanto promettenti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il vostro segno zodiacale irradia un’aura di passioni intense, talvolta accompagnata da lievi afflizioni. Non dobbiamo far regredire l’orologio: dicembre è stato imponente, dobbiamo lasciare alle spalle i conflitti e gli eventi spiacevoli. Il domani promette di essere più luminoso. Se vi siete imbattuti in un individuo che reciproca i vostri affetti, non esitate a accogliere i suoi sentimenti. Le fusioni amorose prevedono ambizioni grandiose, molto probabilmente saranno coinvolte in situazioni di grande esaltazione. Per coloro che sono separati, ricordate che l’amore esiste, bisogna solo cercarlo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.