Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 6 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 6 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sotto l’influenza lunare, sei testimone di una notevole energia. E’ in situazioni di agitazione che metti in mostra la tua incredibile forza interiore, risultando contagioso per chi ti sta attorno. Senza dubbio stiamo attraversando un periodo stimolante e vivace. Arrivano notizie positive per quanto riguarda il tuo futuro imminente, con un gennaio promettente a livello lavorativo. Ma tieni a mente, dal 8 al 28 è previsto un periodo in cui dovrai rivisitare e correggere i tuoi piani.

Oroscopo del Toro

Nell’anno 2024, i nati sotto il segno del Toro hanno definitivamente messo fine a relazioni e situazioni che non portavano più alcun beneficio. Nonostante alcuni periodi di profonda sofferenza, ho la sensazione che adesso siate in grado di avere una visione più chiara di ciò che realmente desiderate, armati di una razionalità più forte. Insomma, ci vedo la presenza di una maggiore maturità necessaria per far fronte a nuove sfide e cambiamenti nel percorso di vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, con l’attuale configurazione celeste, il vostro cammino è lontanissimo. A vostro favore, abbiamo una Luna molto occasione e Giove che attraversa il vostro segno. Per cui, suggerisco di prestare attenzione al vostro ambito lavorativo. Per quanto concerne l’amore, è bene proteggere i sentimenti, poiché gennaio potrebbe portare con sé qualche incertezza. Datevi alla gioia oggi e concentratevi sulle bellezze che la vita ha da offrire.

Oroscopo del Cancro

Cancro, nel corso delle prossime 48 ore potresti avvertire un leggero affievolimento delle tue forze fisiche. Sembra infatti che l’astrologia di questa Epifania sia piuttosto simile a quella del Capodanno, portando con sé conseguenze a livello di affaticamento e potenziale esaurimento. Parafrasando le stelle, si potrebbe sottolineare l’ascesa di un forte desiderio di allocazione dei propri sforzi nella costruzione e consolidamento dei legami familiari. In questo contesto, potrebbe essere molto apprezzato il conforto offerto da un piccolo e accuratamente selezionato gruppo di individui.

Oroscopo del Leone

Leone, la luna sta emanando energia vigorosa nel cielo di gennaio, ma sappi, sarà ancora più energica nelle prossime lune di febbraio e marzo. Quindi, se sei privo di amore, preparati ad essere colpito dalla prima ondata di emozione. Senza dubbio, queste configurazioni celesti favoriscono le relazioni e donano sensazioni gradevoli. Forse, l’unica sfida da affrontare sarà un leggero nervosismo dovuto all’influenza di Marte nel tuo segno, il che ha recentemente provocato atteggiamenti che alcuni potrebbero aver giudicato eccessivamente bruschi.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, l’Epifania si presenta propizia astrologicamente parlando. Puerto caso abbiate avuto dei timori nel fine settimana, è tempo di lasciare andare qualsiasi tristezza. Ricordate, gennaio vi sta semplicemente preparando ad affrontare degli eventuali piccoli ostacoli sentimentali. O forse vi sentite sopraffatti da molteplici emozioni legate all’ambiente professionale, situazione che potrebbe lasciare tutto il resto in ombra.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua aspirazione è di vivere emozioni sincere, desiderando di essere circondata da persone speciali, contate ma di qualità. Questo sentimento potrebbe rispecchiare ciò che hai provato tra il 30 e il 31 dicembre. In questa giornata, dedicata all’Epifania, tale necessità si fa particolarmente forte. Presta attenzione alla tua salute fisica: è il momento di dedicarti al relax.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione continua inesorabilmente la propria salita. Fate attenzione al periodo che va dall’8 al 28: potrebbe esserci l’opportunità di finalizzare un accordo o un contratto. Inoltre, grazie alla benefica presenza di Venere, possiamo prevedere delle rassicuranti novità anche nel campo amoroso.

Oroscopo del Sagittario

Se fossi forzato a attribuire un voto a questo mese di gennaio per te, Sagittario, suggerirei un 5 per l’amore e un 7 per il lavoro. In effetti, sei in una fase di recupero. E’ incoraggiante notare che in questo periodo arriveranno delle ottime idee.

Oroscopo del Capricorno

Amore Capricorno, la tua giornata dovrà esser totalmente dedicata ai tuoi cari e al recupero delle tue energie. Il motivo è semplice: nei prossimi giorni, il fine settimana incluso, ti aspettano molteplici emozioni e devi prepararti a prendere decisioni di notevole importanza. Ricorda, a partire dall’8, Mercurio farà la sua apparizione nel tuo cielo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ci sono molteplici elementi che necessitano della tua attenzione. Sarebbe sconveniente permettere a difficoltà di concentrazione di dominare la scena. Dov’è che hai sistemato le chiavi, il portafogli e gli occhiali? E quel particolare utensile che sembra sparito? Ricorda, la parola chiave è organizzazione.

Oroscopo dei Pesci

Mi auguro che tu abbia già scoperto un amore nel corso del fine settimana, altrimenti sfrutta l’influenza di Venere nel tuo segno per avere incontri speciali. Le tue relazioni potrebbero vivere una rinascita, soprattutto proprio grazie a questo aspetto astrale positivo. Il tuo rapporto con Capricorno e Scorpione, in particolare, potrebbe essere estremamente benefico ed arricchente.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.