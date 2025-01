Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 5 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 5 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete ha avuto un inizio d’anno un tantino indolente, soprattutto considerando la performance delle giornate dell’1 e del 2: un leggero calo di energia è stato registrato. Molti tra voi potrebbero aver prolungato le festività, ma potrebbe anche essere che siate attualmente sommersi da una serie di questioni di lavoro e finanza che stanno esigendo la vostra attenzione. Dal 8 fino al 28 di questo mese, sarà fondamentale prendere delle decisioni cruciali riguardo questi aspetti.

Oroscopo del Toro

Amici del segno del Toro, gli astri di Venere e Luna vi stanno sorridendo, è il momento ideale per riaccendere un sentimento. Specialmente se avete da poco superato una rottura, potrete ritrovare serenità e armonia. Il segno della Vergine è un vostro alleato fidato in questo periodo, così come il Capricorno, che può portare a interessanti sviluppi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sembra che tu stia mettendo l’amore da parte per un attimo, cosa che si rivela necessaria quando devi prendere decisioni significative che riguardano una persona cara. La tua efficacia e la tua sicurezza miglioreranno decisamente a partire da febbraio. Adesso, concentriamoci sul tuo ambito professionale: ci sono segnali allettanti di un possibile riscatto. Le previsioni per il futuro sono nuovamente positive.

Oroscopo del Cancro

Prezioso Cancro, gli astri sembrano sorriderti. Luna e Venere sono portatrici di influenze positive per il tuo segno. Mi spero vivamente che tu abbia un caro qualcuno con il quale condividere dolci abbracci, baci appassionati, amore sincero. Dopotutto, stiamo parlando di energie celesti che trasmettono profonde emozioni autentiche. La tua forza mentale è assolutamente al top!

Oroscopo del Leone

Dopo un periodo turbolento vissuto a dicembre, contrassegnato da momenti di disagio, il Leone finalmente si sente più sereno e in armonia con se stesso. Prevedo che il 2025 sarà un anno all’insegna dei successi per il Leone. Tuttavia, sarà fondamentale ridimensionare le aspettative.

Oroscopo della Vergine

Vergine, attualmente la luna si trova in posizione contrapposta, e dal giorno precedente ho notato una certa tensione nell’aria. Tipico del vostro segno è l’inarrestabile flusso di ragionamenti e pensieri intercorsi, reso ancor più difficile da gestire in stati di stanchezza. Risulta difficile, in queste condizioni, portare a termine progetti ottimistici. Dunque, prenditi un giorno per riposare. Gennaio può essere considerato un mese ideale per rimendiare a un litigio in ambito amoroso e per mostrarsi più coinvolto nelle dinamiche familiari.

Oroscopo della Bilancia

Per te, Bilancia, l’incipit di gennaio è caratterizzato da un ritmo di recupero moderato. Ti esorto a mantenere una costante vigilanza sul tuo benessere fisico. Fra tutti i segni zodiacali, sei tu che tra il 10 e il 28 del mese in corso potresti dover riconsiderare certe questioni o addirittura discuterle con partner e colleghi. Se necessario, è il momento giusto per porre fine a certe situazioni che non apportano più nulla di buono alla tua vita.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’amore è un aspetto al quale dovresti dedicare maggior attenzione. Non si tratta di un ospite che ti visita spontaneamente, devi fare uno sforzo per invitarlo nella tua vita. In periodi come questo, in cui Venere è in posizione favorevole, gestire i rapporti interpersonali risulta più agevole. Riconoscere quanto una persona può essere significativa nella tua vita è fondamentale, lo dico perché molti Scorpione, pur provando attrazione, tendono a evitare ulteriori incontri per paura di subire, o di causare, sofferenze. Alcuni si comportano in modo critico, tendendo a respingere la persona in questione. Ora, invece, è un momento di apertura e di positività, ci possono essere anche interessanti opportunità professionali.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in questi tempi, il tuo animo controverso si fa sentire fortemente, e coloro che ti stanno accanto si rendono conto che non è semplice gestirti. Gennaio potrebbe rappresentare una sfida per le tue emozioni, ma devi mostrarti resiliente e superare ogni ostacolo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, affrontare un individuo che ti pone delle sfide è non solo utile ma cruciale. L’amore riacquista energia già da ieri con l’inizio di un intrigante transito di Venere, particolarmente favorevole con Pesci e Scorpione.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, l’influenza di Giove sosterrà le buone intenzioni, inclusi i sentimenti. Se è necessario fornire un riscontro ad un individuo, il consiglio sarebbe di rimandarlo a febbraio, dato che adesso le idee sono ancora offuscate. Ci sono progetti rilevanti da considerare per il futuro.

Oroscopo dei Pesci

Segno zodiacale dei Pesci, vi aspetta una splendida luna in Venere, che rafforza il vostro fervido desiderio di amare. Ci auspichiamo che sia al vostro fianco la persona destinata a voi. Bisogna notare che esisteranno casi in cui sarete attratti da due individui nello stesso momento. Questo può succedere nella vita. Per quanto riguarda la sfera del lavoro, è necessaria un’ulteriore dose di pazienza e cautela prima di procedere con determinati accordi o contratti non modificabili. Ricordiamo con affetto che l’aprirvi ad oppurtunità future richiede un attento esame.

