In queste ore si sta consumando un giallo al di fuori della casa del Grande Fratello per quanto riguarda Luca Giglioli, detto Giglio. Alcuni utenti del web hanno notato che il giovane questa notte sia stato chiamato in confessionale dagli autori e vi sia rimasto per diverso tempo. Questo evento ha spinto a credere che al concorrente sia stata data una notizia molto importante.

Mistero su Giglio al GF: chiamato dagli autori in confessionale per ore

Cosa avranno comunicato gli autori del GF a Giglio in queste ore? Sul web stanno circolando delle indiscrezioni alquanto interessanti in merito a qualcosa che sarebbe accaduto questa notte all’interno della casa più spiata d’Italia. Nello specifico, il concorrente Luca Giglioli è stato convocato dagli autori del programma all’interno del confessionale per ricevere una comunicazione.

Il ragazzo, però, pare sia rimasto chiuso all’interno della stanza per parecchio tempo, cosa che ha generato non pochi sospetti e domande. La questione è stata posta all’attenzione dell’influencer Deianira Marzano, la quale ha diffuso la notizia mediante i social. Stando a quelle che sono le prime impressioni trapelate sul web, sembrerebbe che al concorrente sia stata data una notizia molto importante.

Le ipotesi su quanto accaduto e cambio programmazione del GF

Al momento, però, non si sa di cosa possa trattarsi. C’è chi ipotizza che si tratti di qualcosa di legato alla famiglia, o comunque alla vita privata del concorrente, ma tutto è ancora piuttosto incerto. La faccenda dovrebbe essere affrontata nel corso della prossima puntata del Grande Fratello che, in via del tutto eccezionale, la prossima settimana sarà trasmessa mercoledì 8 gennaio. Questo cambiamento è dovuto al fatto che lunedì 6 gennaio si lascerà spazio alla finale della Supercoppa Italiana, mentre martedì debutterà la nuova serie intitolata Amore e Vendetta – Zorro. Dalla settimana successiva, invece, la programmazione dovrebbe tornare regolarmente al lunedì sera, salvo ulteriori variazioni dell’ultimo momento.