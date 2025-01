Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 4 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 4 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, attento a non esercitare una pressione eccessiva su coloro che ti circondano. Il tuo desiderio forte di trarre vantaggio o portare avanti un progetto può farti apparire troppo pressante, e non tutti potrebbero tenere il passo. Se hai sperimentato un risveglio amoroso o una connessione significativa con qualcuno, sei fortunato perché i prossimi due mesi saranno ancora più promettenti.

Oroscopo del Toro

In qualità di Paolo Fox, mi sento in dovere di dare una spinta di ottimismo a coloro che stanno lasciando alle spalle momenti di difficoltà. Invito costantemente a non rimpiangere ciò che avete deciso di lasciar perdere nel 2024. E’ chiaro che non meritava di essere salvato, probabilmente, la sua essenza era già “decomposta”. Di conseguenza, è meglio proiettarsi con fiducia verso il 2025, anno che promette di essere favorevole, grazie all’influsso positivo della luna. Del resto, il presente è ciò che conta adesso.

Oroscopo dei Gemelli

Nel firmamento dei Gemelli, le stelle si stanno allineando a favore della sfera professionale piuttosto che di quella amorosa. A mio avviso, coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli non sembrano pronti a stabilire una scadenza, specialmente per quanto riguarda gli eventi legati agli affetti. Tale aspirazione sembra che si manifesterà a partire da Febbraio. Attualmente, stanno prendendo tempo, poiché l’attenzione deve essere focalizzata sul lavoro, che in questo momento risulta essere di maggiore importanza.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’influente luna in sintonia con il vostro segno rivela scenari complessi, affascinanti e favoriti che offrono emozioni uniche. Mi viene da pensare che coloro che hanno affrontato un periodo di crisi potrebbero accogliere la possibilità di una nuova convivenza o un significativo progetto che si metterà in moto. Tuttavia, state attenti, poiché il cambiamento potrebbe arrivare dalla metà dell’anno.

Oroscopo del Leone

Leone, dopo due giorni di sfide illuminate dalla luna ostile, il firmamento ora mostra segni di auspica tranquillità. È, inoltre, un periodo in cui si risenta l’arrivo di emozioni gratificanti. A chi ha il cuore libero, gennaio porterà nuovi incontri, mentre febbraio promette sicurezza e conferme.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sembrerebbe che l’opposizione lunare tenda a destabilizzarti un po’, tuttavia non è necessariamente il caso. La mia interpretazione astrologica ti porta a considerare il 2025 come l’inizio di un nuovo capitolo della tua vita. Forse il “libro”, usando una metafora, che hai finora riempito, è arrivato al suo epilogo. È giunto quindi il momento di iniziare a scrivere in quell’inedito volume che ti aspetta, ricco di inaspettate emozioni e fresche sensazioni. Ed è possibile che riguardi nuovi amori, differenti da quelli che hai vissuto nel passato. Per chi si trova in una relazione di lunga durata, una necessaria revisione del legame potrebbe rivelarsi inevitabile.

Oroscopo della Bilancia

Carissimi amici della Bilancia, l’auspicio di un favore positivo da parte di Giove è forte. La vostra determinazione è al massimo e confido nel fatto che avrete l’energia per rigenerarvi professionalmente. Sappiate però, che dal 8 al 28 gennaio vi sarà la necessità di essere più concentrati sui vostri bilanci economici, molte questioni richiederanno la vostra attenzione perché sono rimaste in standby.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il cuore è protagonista ora più che mai. Quella persona che ha colpito la tua attenzione, invitala a uscire. L’astrologia sorride ai tuoi tentativi d’amore, e grazie alla tua determinazione unita alle tue abilità pratiche, raggiungerai grandi distanze.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è possibile che in questa giornata tu possa percepire un sentimenti di ostilità o di solitudine. Le tue forze potrebbero non essere al massimo, mentre in ambito sentimentale, è consigliabile agire con cautela.

Oroscopo del Capricorno

Capricorni, siete beneficati da questa luna propizia e dall’influenza di Venere, il che rende il vostro fine settimana affascinante e piacevole. Se state sperimentando la solitudine sentimentale, è il momento di aprire gli occhi e osservare ciò che vi circonda. Non consideratevi negativi, il Capricorno è piuttosto un realista. È palese che affrontare la realtà comporti alcuni intoppi minori, ma non sarebbe interessante se vivessimo tutti in un mondo fantastico? Non permettete che queste sfide limitino la vostra capacità di espansione.

Oroscopo dell’Acquario

Nativi dell’Acquario, l’amore è nell’aria per voi. L’individuo giusto potrebbe giungere a voi, mettendo in moto pensieri di convivenza, matrimoni e, perché no, l’avvio di una splendida relazione che potrebbe svilupparsi nei mesi a venire. Le stelle si stanno allineando a vostro favore per nuove conoscenze interessanti.

Oroscopo dei Pesci

Cari amici del segno del Pesci, la presenza di Venere nel vostro cielo vi dona un periodo di tranquillità amorosa, decisamente più sereno rispetto al mese di Novembre. E questo sarà vitale per garantire una visione più cristallina sui vostri sentimenti. A tutti voi professionisti autonomi, non preoccupatevi! Capisco, l’inizio dell’anno può sembrare meno brillante, ma non temete, soluzioni inaspettate e rilevanti sono all’orizzonte. Infatti, entro il 28 del mese, vi saranno delle rilevanti novità, che coinvolgeranno positivamente anche il vostro equilibrio economico.

