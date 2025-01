Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 3 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 3 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Se l’Ariete decide di perseguire un obiettivo, con perseveranza e determinazione sarà in grado di raggiungere il successo. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che realizzare tutto ciò che si desidera non è sempre un compito facile. E dopo l’8 del mese, ci sarà la necessità di risolvere alcune questioni finanziarie contenziose. Nonostante ciò, non mancherà di certo la forza per affrontare queste sfide.

Oroscopo del Toro

In questo periodo cosmico, il Toro è carico di energia e vitalità. È un periodo decisivo, che non smetterò mai di sottolineare. Guarda avanti, non tornare indietro al 2024, ciò che hai abbandonato non meritava le tue energie o di essere perseguito ulteriormente. Ci sono nuovi patti, collaborazioni e sviluppi all’orizzonte.

Oroscopo dei Gemelli

Amori freschi per i Gemelli, ma occorre fare un passo alla volta, soprattutto per coloro che sono singoli. Gennaio potrebbe infatti portare qualche perplessità o portare i Gemelli a non voler affrettare immediatamente un impegno emotivo. Questo pensiero si applica anche a chi si trova di fronte a una decisione importante come quella di un matrimonio o una convivenza, potrebbe richiedere al partner di rimandare la decisione alla primavera avanzata.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, potreste aver avvertito recentemente un certo malessere, forse dovuto ad un eccessivo affaticamento fisico, ma sta migliorando. Un tenero accenno di buona sorte è evidenziato proprio dall’attraversamento lunare. Nelle prossime 48 ore, avrete l’opportunità di approfittare di una favorevole circostanza.

Oroscopo del Leone

Leone, esprimi senza indugi le tue perplessità al primo chiarore dell’indomani, senza rinviare ulteriormente. Alcuni di voi, di recente, hanno avuto reazioni piuttosto decise, distanziandosi da certe situazioni e individui che non erano in grado di portare valore nella vostra vita. Questo è un atteggiamento positivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti consiglio di conservare le tue energie, poiché potrebbero tornarti utili. Ecco perchè, gennaio sembra essere un mese un po’ incerto sotto il profilo affettivo. Non sto dicendo che le relazioni non funzioneranno, ma piuttosto che darai priorità al tuo ambito professionale. Proprio a proposito di lavoro, dal 8 al 28 ti aspetta un intenso periodo di impegno. Probabilmente, sarà necessario organizzare un incontro per analizzare la situazione e decidere il da farsi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, al mattino la Luna ti guarda favorevolmente. Utilizza questa energia e, soprattutto, evita di rendere spazio a malinconie o emozioni negative. Ciò che non serve deve essere lasciato indietro: è ora di mettere in risalto i tuoi sentimenti. È fondamentale per te apportare un cambiamento al tuo stile di vita.

Oroscopo dello Scorpione

Amici del segno dello Scorpione, possiamo iniziare la giornata con un pizzico di irritazione, e sembra che anche ieri avesse un’atmosfera un po’ tesa. Ma non temete, nessun elemento avrà un impatto negativo sulla vostra strada futura. Per l’anno 2025, non vediamo pianeti contrari, e parliamo naturalmente dei corpi celesti più rilevanti, quelli a movimento lento e moderato. Che cosa vuol dire tutto ciò? Semplicemente che le sorti sono completamente nelle vostre mani. Ovviamente, se siete del tipo proattivo e positivo, avrete molte opportunità di successo.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, l’anelito di un amore autentico diventerà preponderante a partire da gennaio, spingendolo a riflettere sulla compatibilità con il partner attuale. Tuttavia, coloro che sono fermamente innamorati si troveranno probabilmente a mettere da parte le emozioni, per dedicarsi più intensamente alla sfera lavorativa. E’ nell’immediato, però, che la settimana in atto si preannuncia come un momento cruciale per la loro vita sentimentale.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei ben consapevole delle tue potenzialità e della tua intraprendenza. E’ chiaro che non temi gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi che hai in mente. Il mese di gennaio si prospetta di vitale importanza per quanto riguarda l’aspetto amoroso.

Oroscopo dell’Acquario

Nell’oroscopo dell’Acquario, al sorgere del sole, la Luna si posiziona in questo segno. Ho la sensazione che l’Acquario ha la capacità di risollevarsi con facilità dalle proprie difficoltà, specialmente se ha dovuto affrontare dei pensieri preoccupanti o confusi. Tuttavia, questo può variare in base all’età e alle circostanze. Una nota positiva è l’arrivo di favorevoli opportunità amorose.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti trovate in un flusso forte di emozioni potenti che vi potrebbero traghettare in acque distanti. Contrariamente ai turbamenti sentimentali emersi nel mese di novembre, gennaio si adopera per recuperare e ripristinare. Le novità economiche e lavorative potrebbero iniziare a manifestarsi già dall’8 del mese.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.