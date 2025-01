Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 2 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 2 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avverto una certa confusione in te. Ma non interpretare male le mie parole, non sto dicendo che ti mancano idee chiare o la fiducia per proseguire; al contrario. La tua perplessità deriva dal fatto che hai tantissimo da fare.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, è fondamentale prendere atto che il 2024 è stato un anno gravoso, che ha eliminato ciò che non era più fecondo. Tuttavia, siete ormai pronti per un profondo cambiamento. Ricordate la mia previsione in cui parlavo di Giove nel vostro segno nel 2024, che avrebbe apportato una sorta di illuminazione e un periodo di immensa forza, vero? Personalmente, ritengo che molti Toro, in particolare coloro che hanno chiuso con situazioni insostenibili o che finalmente hanno capito che le illusioni non apportano nulla di significativo alla vita, sono ora in grado di iniziare di nuovo con fondamenti solidi.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli vivranno un periodo di grande energia. Tuttavia, in tema d’amore, si inizia l’anno con un po’ di cautela, a causa dell’influenza di Saturno che non è favorevole: potreste percepire una certa irritabilità, persino provocata da questioni di poco conto. Osservate attentamente Venere che potrebbe introdurre un briciolo di tensione nell’ambito sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro si trova ad affrontare un anno pieno di impegni, ma allo stesso tempo segnato da significativi trionfi. Perché faccio questa osservazione? Perché ritengo sia il momento di aggiornare le nostre previsioni globali considerando che, dalla seconda metà del 2025, Giove entrerà in gioco in maniera favorevole. Allo stesso tempo, però, Saturno potrebbe generare qualche complicazione. Pertanto, sarà necessario un piccolo sforzo per raggiungere il successo. Nel mentre, il mese di gennaio sarà all’insegna dei benefici.

Oroscopo del Leone

L’astrologia predice un periodo di notevole potenza per il segno del Leone. L’influenza favorevole di Venere si farà sentire in modo particolarmente significativo a partire da febbraio. Molti Leoni, in questo scenario di conferma e stabilità, potrebbero considerare l’idea di ampliare la famiglia o investire nella propria abitazione. In sintesi, sarà un anno scandito dalla creatività, un aspetto che influenzerà positivamente anche la sfera lavorativa. La giornata si prospetta ricca di fascino e di interesse.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, è fondamentale che tu esamini attentamente le decisioni da prendere nel prossimo periodo. Le possibilità che hai iniziato a considerare già da metà dell’anno passato stanno ora prendendo forma. Sembro percepire un leggero senso di stanchezza e disordine per il tuo segno zodiacale. Non dimenticare di dare la giusta importanza a nuovi incontri e

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, potreste chiedervi se sia il momento di proseguire o meno con determinati progetti. È comprensibile, visto che dopo una serie di conclusioni, questo è un periodo di considerazioni molto intense. È naturale che siate preoccupati di non voler commettere errori. Preparatevi per una giornata che potrebbe comportare un certo sforzo fisico.

Oroscopo dello Scorpione

Direi che il 2021 si prospetta come un anno piuttosto favorevole per il segno dello Scorpione, specialmente per affermarsi e far valere le proprie capacità. In effetti, potrebbe sembrare che gli Scorpioni si stiano mostrando più combattivi del solito, incoraggiati com’è dal dominio di Marte, eppure non dimentichiamoci che si tratta di un segno dell’acqua. Pertanto, nonostante la loro assertività iniziale, è altamente probabile che facciano una riflessione successiva e abbiano un ripensamento. In ogni caso, è il momento adatto per gli Scorpioni per fare la differenza, ma nello stesso tempo essere realistici e pragmatici.

Oroscopo del Sagittario

Il periodo è propizio per il Sagittario per rimettere in sesto le questioni lavorative. Sul fronte amoroso, gennaio è un momento di profonda meditazione, di pausa, potrebbe anche esserci un senso di fatica per alcune coppie. Se ci sono argomenti da affrontare, consiglierei di non rimandare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei un individuo energico e proattivo che detesta sprecare tempo. Aggiungo che in questo avvio d’anno, le unioni solide hanno l’opportunità di rafforzarsi notevolmente.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario, con la Luna nel proprio segno, vibra di un’energia elettrizzante. Questa forza propulsiva, questo anelito alla vita condotta con un approccio diverso da quello precedente deve essere messa in pratica e sicuramente condurrà a distanze inimmaginabili.

Oroscopo dei Pesci

Acquario, preparati ad un incredibile cambiamento nel tuo orizzonte astrale. A partire da domani, Venere brillerà nello zodiaco in modo splendido. Sarà il momento ideale per pianificare un rendez-vous romantico o un importante confronto. Non sottovalutare nemmeno le relazioni nate per scherzo, perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo. Occhiate complicità, chiamate inaspettate, tutto è possibile a partire da oggi.

