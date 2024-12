Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 31 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 31 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari amici dell’Ariete, vi auguro un felice Anno Nuovo! Cerchiamo di pianificare qualcosa che ci regali serenità e gioia. Bene, siamo tutti consapevoli che queste 48 ore saranno incentrate maggiormente sull’introspezione piuttosto che sull’azione assertiva. Pertanto, chi ha necessità di agire, è invitato a prendersi il tempo necessario e valutare accuratamente tutti gli aspetti prima di agire. A coloro che si trovano da soli non devono lasciarsi sopraffare dalla tristezza. È infatti proprio in questi giorni che è importante fare un bilancio di quanto è accaduto finora.

Oroscopo del Toro

Un avvincente 2025 attende il segno del Toro, con Luna e Sole amichevoli e allineati! Presto, Venere non sarà più in una posizione sfavorevole. Forse, questo sarà il trigger per prendere decisioni di grande importanza. Ricordiamoci, specialmente quando si tratta d’amore, che le decisioni importanti si prendono in coppia. Quindi, l’unico ostacolo potrebbe derivare da un partner indeciso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ti auguro un brillante Capodanno! Secondo le mie previsioni, il 2025 ti porterà grandi energie. Se hai avuto l’opportunità di leggere o ascoltare i miei consigli astrologici, saprai che la prima metà dell’anno sarà carica di decisioni importanti e opportunità di crescita. È il momento di aprirti all’amore.

Oroscopo del Cancro

Capodanno promette bene per il segno del Cancro, noto una energia ardente in te che non vedo da tempo, evita però di esagerare. La famiglia avrà un ruolo chiave per i nati sotto il tuo segno. Coloro che sono fortunati ad avere una famiglia nelle vicinanze, trascorreranno sicuramente del tempo con loro durante questo periodo. Come dico sempre, meglio essere pochi ma buoni. Coloro che aspirano a costruire una famiglia troveranno il 2025 particolarmente favorevole, le stelle saranno dalla loro parte.

Oroscopo del Leone

Carissimi Leoni, un caloroso augurio di un magnifico Capodanno! Risveglierete una positiva vitalità e una nuova interpretazione di tutto ciò che avete sperimentato. Sento che molti di voi Leoni, sentite di aver dato il massimo, ma che il Fato non vi ha affiancato. Questo potrebbe essere parzialmente corretto, tuttavia, ricordate sempre di non gettarvi in situazioni prima di valutarle e, soprattutto, di affrontare il futuro con entusiasmo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, auguro a te un felice inizio d’anno. Sole e Luna mostrano un aspetto favorevole, segno che prontamente vedrai una lucidità mentale ritrovata. A dispetto di quello stile mercuriano nervoso che a dicembre ti ha reso qualche giorno un po’ fiacco, diventerai più reattivo. Perciò, possiamo sicuramente affermare che con l’arrivo di questa giornata riacquisterai vigore.

Oroscopo della Bilancia

Ti auguro uno strepitoso inizio d’anno, Bilancia. Nell’ultimo periodo, potrebbe esserci stato un lieve abbassamento della tua energia vitale. Non dimentichiamo infatti che nei mesi scorsi, numerosi individui nati sotto la tua stella hanno dovuto gestire situazioni cariche di stress e tensione.

Oroscopo dello Scorpione

Un caloroso augurio di Capodanno, amico scorpione! Questa nuova era sorgente promette molteplici fortune. Man mano che passano le settimane, scoprirai che si profilano interazioni significative e nuovi approcci strategici. Ho l’assoluta convinzione che dovresti mettere alla prova le tue capacità in questo periodo. D’altronde, non dovremmo ignorare l’imminente influenza favorevole di Venere, che potrebbe portare nuove pulsioni amorose e rinforzare le relazioni che già rivestono un ruolo importante nella tua vita.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittariani, vi auguro un Felice Anno Nuovo! Venere persiste nel suo effetto positivo sul vostro segno. Tuttavia, a gennaio incontrerete persone che potrebbero non essere del tutto sincere con voi. Probabilmente, vorrete far luce su ogni aspetto che non vi convince. Questo Anno Nuovo inizia sotto l’egida di stelle propizie.

Oroscopo del Capricorno

Saluti di Capodanno, Capricorno! Il tuo segno è ricco di presenze, la tua mente pullula di pensieri molteplici, tuttavia ci stiamo incamminando verso un intervallo notevolmente produttivo. Puoi percepire un rinnovato vigore e un desiderio di agire superiore al solito. Suggerirei che questo è ugualmente un momento favorevole per fare scelte positive nell’ambito affettivo.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi amici dell’Acquario, desidero augurarvi un felice anno nuovo. Vi suggerisco di salutare il vecchio anno senza alcuna ambiguità o preoccupazione. Anche gli Acquari che normalmente si mostrano più riservati nei confronti dell’amore saranno chiamati a rispondere con un deciso “sì”. Il favorevole allineamento di Giove indica un futuro luminoso a breve termine.

Oroscopo dei Pesci

Capodanno dei Pesci, sarebbe erroneo dire che è stato tranquillo. L’ultimo periodo è stato ricolmo di tensioni e di problemi, soprattutto a causa di Mercurio. Ma attenti, perché da gennaio in poi l’intera situazione avrà un’incredibile svolta a tuo vantaggio. Assicurati solo di essere circondato dai sorrisi e da persone che ti amano.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.