Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 28 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 28 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Iniziamo l’anno, caro Ariete, con qualche progresso tecnico; gennaio sarà il momento in cui finalmente ci si metterà in moto. Nonostante la tipica impulsività, l’entusiasmo sfrenato, l’ottimismo costante e una certa dose di disordine che contraddistingue l’Ariete, prevedo che si sentirà incline a trascorrere le ultime giornate del 2024 in compagnia di un ristretto numero di individui selezionati. Dopotutto, i legami familiari sono importanti e parecchi stanno riflettendo su temi domestici, i figli per esempio. In definitiva, si avverte un evidente bisogno di Intimità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, finalmente ci siamo lasciati alle spalle quel periodo turbolento intorno al periodo natalizio. Ovviamente, non tutti avete risentito di questa pesantezza, ma è plausibile che abbiate avvertito una certa tensione. Potremmo dire, in linea generale, che forse i regali che avete ricevuto non sono esattamente quelli che speravate. Ma non preoccupatevi, vi assicuro che le giornate del 30 e 31 porteranno con sé energie più positive.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, c’è un intreccio di sentimenti confusi nel tuo cielo stellare, e gennaio è il mese che sta per espandere il tuo orizzonte. L’espansione avviene perché Mercurio ora non ci metterà più i bastoni tra le ruote con le sue sfavorevoli posizioni. Pertanto, è fondamentale comunicare con calma e amore alle persone care. Un avvertimento però: ti consiglio di evitare di pronunciare frasi incendiarie, in particolare questo weekend, che potrebbero generare un’energia negativa e nervosa.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questo è il momento di perseverare nelle vostre idee e nei vostri progetti: non cedere ora sarebbe un errore. In caso sentiate di non aver ottenuto il massimo in un particolare ambito o pensiate che alcuni non vi abbiano riconosciuto il credito che meritavate o meritiate, non temete. Il 2025 riserverà per voi un cambiamento di direzione.

Oroscopo del Leone

Leone, di recente hai perso la calma, succede, è umano. Non è avvenuto nulla di drammatico, tuttavia, non conviene esagerare con alti livelli di orgoglio. Oggi si presenta un’ottima energia, la luna riemerge in piena forma.

Oroscopo della Vergine

Vergine, potresti essere tentato di definire immediatamente un legame o un rapporto. Tuttavia, ti consiglierei di lasciar trascorrere un po’ di tempo. Forse ti sembrerà più importante considerare di ristabilire un’amicizia o di rinforzare un sentimento. Stimolare la tua creatività potrebbe essere un’ottima scelta. Annota queste date: 30 e 31, saranno significative per te.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’arrivo del nuovo anno vede te desideroso di quiete, forse anche a causa della tua condizione fisica non al massimo o forse solo per liberarti di una certa ombra di tristezza. Alcuni di voi potrebbero concedersi un bel viaggio, magari all’estero. Ma anche chi non ha questa possibilità, avrà l’opportunità di passare del tempo con gente affabile e piacevole.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il periodo costituito dalle tre giornate a venire risulterà significativo, accompagnato da epifanie incoraggianti. Tutto sommato, il 2024 ti risparmia sensazioni spiacevoli, avviandosi con propizie stelle a inizio anno. Eppure, l’ambiente è teso. Marte, in dissonanza, indica un senso di fatica potenzialmente dovuto a circostanze che si ripetono e non ti gratificano più. Nonostante ciò, rivela essenziale esaminare accuratamente cosa conserva valore, cosa si può preservare e cosa, al contrario, può essere scartato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, avete una luna favorevole nel vostro segno, adornata dalle stelle benefiche per un weekend che tra oggi e domani avrà un impatto significativo su tutti coloro che sono sotto l’effetto dell’amore. Venere vi suggerisce di dedicare più tempo al vostro aspetto, alla vostra cura personale.

Oroscopo del Capricorno

Dal punto di vista astrologico, il Capricorno vivrà un interessante passaggio di Capodanno con la presenza sia del Sole che della Luna nel proprio segno, un’aspetto che sto evidenziando da tempo. Per alcuni, la fine del 2024 coinciderà con un grande triunfo, per altri sarà un periodo di rinnovate speranze. Particolarmente fortunati coloro che aspettano un pagamento o un rientro economico; dal 8 gennaio, infatti, si prospetta un periodo favorevole per recuperare somme perdute e percepire movimenti positivi sul fronte finanziario.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, un sorriso è sempre ben accetto, soprattutto se destinato all’essere amato. Dopotutto, l’anno si conclude con Venere nel tuo segno, simbolo positivo per le relazioni personali e le connessioni d’amore.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, si avvicina un periodo favorevole per voi, atteso a seguito dei primi giorni di gennaio. Sarà un periodo all’insegna delle emozioni a cielo aperto. Un piccolo avvertimento: attenzione alle basse temperature e ai cambiamenti bruschi di clima. Per questo fine settimana, si raccomanda di proteggersi e di coprirsi adeguatamente.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.