Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 27 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 27 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, gli astri nelle prossime tre giornate ti sorridono. Ho notato un’aura di affaticamento nelle tue recenti energie, e c’è la possibilità che tu debba affrontare qualche fastidio fisico o sopraffare una sfida. Tuttavia, sabato e domenica sembrano giorni propizi per recuperare forza e vigore.

Oroscopo del Toro

Toro, la Luna contraria negli ultimi due giorni sta causando qualche tensione da risolvere. Forse senti il bisogno di avere un po’ più tempo per te stesso e di avere a fianco persone di fiducia. Finora, Venere potrebbe non essersi dimostrata particolarmente benevola, ma ti assicuro che le sue energie positive inizieranno a farsi sentire dal 3 gennaio in avanti.

Oroscopo dei Gemelli

Un avvertimento per i Gemelli: vi è un argomento che richiede una definizione immediata. È necessario affrontarla immediatamente perché, con la Luna in opposizione durante il weekend, potrebbe insorgere un periodo di tensione amplificato.

Oroscopo del Cancro

Le intenzioni del Cancro sono decise per le attività che intraprenderà non soltanto nell’immediato futuro, ma anche nel lungo periodo. Se per caso avverti l’esaurimento di essere in una certa località o di occuparti di determinate attività in un ufficio, sii certo che un’opportunità di cambiamento è alle porte. Bisogna tener presente che, sebbene Giove sia nel suo periodo di influsso, Saturno interromperà ogni elemento che non risulta di tuo gradimento. Questo ci dà argomento di discussione che sviscereremo mese per mese fino al 2025.

Oroscopo del Leone

Amici del Leone, percepisco una certa inquietudine nel vostro segno. Potrebbe essere dominata o potrebbe sfuggire al controllo, molto dipenderà dal vostro ascendente. Un Leone con ascendente Ariete o Sagittario è caratterizzato da una natura impulsiva, mentre un Leone con ascendente Capricorno da una mentalità più riflessiva. Tuttavia, in linea generale, vi invito a non preoccuparvi eccessivamente se le cose non procedono come previsto, perché il futuro riserva ancora tanto, in particolare il 2025. Ricordate, non è sempre possibile ottenere il primo posto.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, senti un profondo desiderio di rinfrescare la tua esistenza. Pianifica di trascorrere la giornata di inizio anno in compagnia di individui che ti stimolano. È di estrema importanza per te in questo momento lasciarti andare, divertirti e irradiare positività.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, abbandona quelle inquietudini che occasionalmente ti provocano e influenzano negativamente gli individui che ti stanno intorno. Nuovi stimoli stanno per giungere. A meno che per diverse ragioni sia necessario che tu ti dedichi al lavoro nel giorno di Capodanno, sono convinto che desidererai trascorrere gli ultimi giorni di questo 2024 in compagnia di un ristretto gruppo di persone.

Oroscopo dello Scorpione

Per quanto riguarda lo Scorpione, la Luna continua a risplendere nel suo segno già dalle prime ore del giorno. Personalmente, vedo in questa disposizione astrale un’indicazione di potenziale distensione: le tensioni e le emozioni negative, infatti, sembrano essere sulla via del tramonto, se non addirittura avere solo qualche ora di vita. In particolare, dal campo affettivo giungono segnali positivi per coloro che hanno vissuto un periodo di distanza o separazione: a partire da gennaio, si prospetta un periodo favorevole per recuperare i legami interrotti o allentati.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, dato che ci apprestiamo a vivere un fine settimana caratterizzato dal transito di Luna e Mercurio nel vostro segno, vi consiglierei di sfruttare al meglio quest’ottima influenza astrale. Una tale configurazione celeste potrebbe infatti stimolare il vostro entusiasmo, incrementando il desiderio di agire e la possibilità di incontrare individui affascinanti.

Oroscopo del Capricorno

Concludiamo l’anno per i Capricorno con un benaugurante allineamento di Sole e Luna nella vostra zona zodiacale, un momento perfetto per fare un bilancio. Mi sento di affermare che la fortuna non è stata avara con la maggior parte dei Capricorno quest’anno. Naturalmente, l’ultimo scorcio dell’anno può far sentire una certa stanchezza, ma, conosciuto il vostro spirito irrefrenabile, scommetto che non vi fermerete, avendo già in cantiere qualche nuovo progetto stimolante.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, se l’amore manca nella tua vita, è il momento di iniziarlo a cercare. Forse avrai notato la presenza di Venere che transita nel tuo segno, la quale potrebbe aver introdotto recentemente delle relazioni amichevoli di grande affetto. Affronta e supera i piccoli disturbi e i malanni stagionali, che Marte, in opposizione, continua a stimolare.

Oroscopo dei Pesci

Nell’oroscopo di oggi, suggerisco di cercare di mettere la parola fine ai tuoi affari in sospeso. Le prossime ore, soprattutto sabato e domenica, potrebbero essere un po’ più stressanti del solito. Se c’è qualcuno che ti dà fastidio o che ti ha recentemente offeso, è molto probabile che dovrai affrontare questa persona durante il fine settimana.

