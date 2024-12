Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 21 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 21 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, noterai una lieve flessione energetica, ma non temere, già da domani ci sarà un rinvigorimento, soprattutto in ambito affettivo. Il mio consiglio per coloro che sospirano un amore è di osservare meglio ciò che li circonda. Venere, infatti, è dalla vostra parte.

Oroscopo del Toro

Toro, è necessaria una forte determinazione per gestire questioni lasciate in sospeso per troppo tempo. Le stelle stimolano ora l’impulso a rimettersi in carreggiata a livello professionale, evidenziando una conferma solidale entro il mese di maggio.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete il beneplacito di Giove che stimola la vostra inventiva, ma ricordiamo anche che Giove è simbolo di fecondità. Quindi, se avete nel cuore il desiderio di innamorarvi, convolare a nozze o accogliere un bambino, sarà un momento cruciale per voi. Da questo istante fino al termine di maggio – e includo poi anche giugno – avete una finestra di opportunità per fare delle scelte significative.

Oroscopo del Cancro

Figlio o figlia della luna, nato sotto il segno del Cancro, ogni tanto nella tua vita può insorgere un po’ di agitazione. Proprio per questo, è opportuno che indirizzi i tuoi pensieri in maniera positiva, attraverso la pianificazione di un progetto o l’organizzazione di un viaggio.

Oroscopo del Leone

Leone, stai vivendo un periodo di riflessione relativo ad un sentimento amoroso, tuttavia mi piacerebbe estendere questa riflessione anche alle relazioni amicali e alle conoscenze generali. Questo perché è possibile che l’eccesso di energia accumulato di recente ti abbia portato ad essere meno tollerante del normale. In altre parole, sembra che al momento tu stia trovando difficile sopportare le persone intorno a te. Tuttavia, non puoi permetterti di allontanare tutte le persone dalla tua vita. Ti consiglio di mantenere la calma.

Oroscopo della Vergine

Vergine, condivido pienamente che hai affrontato numerosi momenti di tensione nell’ultimo passato. Si, ho riconosciuto in molte occasioni che, per il momento, il tuo quadro astrale non riserva trasformazioni drammatiche. L’indeterminatezza, l’incertezza possono dar vita a situazioni di stress.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, l’attuale configurazione celeste potrebbe generare un po’ di tensione, ma in un senso positivo. E’ possibile che siate affaticati e che abbiate bisogno di ricaricare le energie fisiche. Tuttavia, osservando Venere e Mercurio, previsto un potenziale di rinnovato amore. In particolare, alcuni Bilancia, in particolare coloro che hanno recentemente terminato una relazione, potrebbero sentirsi particolarmente attratti dalle qualità mentali piuttosto che fisiche di una persona.

Oroscopo dello Scorpione

Mi raccomando, lo Scorpione dovrebbe rimanere ottimista nonostante dovrà affrontare alcuni intoppi minori che coinvolgono questioni legali e finanziarie domestiche. Approfondirò questo argomento in un prossimo incontro. Ricordate, però, che il 2025 sarà di particolare importanza. Rimaniamo quindi positivi, considerando sempre il lato buono delle cose, il bicchiere è sempre mezzo pieno!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, potrebbe esserci un progetto in atto che, riflettendo a posteriori, potrebbe non sembrarti allettante come pensavi. Questo ha richiesto molto sforzo e ha prodotto meno gratificazioni del previsto. Inoltre, recentemente, sembra che le tue finanze abbiano preso un colpo. È il momento di fare un po’ di chiarezza nei tuoi sentimenti, poiché con l’arrivo di gennaio si prevedono dei momenti di tensione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, piccoli malanni stagionali o qualche fastidio di natura reumatica potrebbero farsi sentire. Tuttavia, grazie alla Luna favorevole, il fine settimana si prospetta positivo. Quindi, non preoccuparti se oggi le cose non funzionano come dovrebbero: domani sarà un giorno migliore. Dedica il tuo tempo a delle attività appaganti.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, la presenza di Venere nel segno porta un’interessante attrazione verso qualcuno. Questa Venere parla di amore; un amore inteso nel senso più ampio. Attualmente, non solo l’affetto romantico, ma anche le relazioni amichevoli stanno fornendo incontri piacevoli e positivi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, preparati a vivere un momento significativo, dato che Venere si avvicina al tuo segno zodiacale. Ancora, una relazione che può sembrarti semplicemente amichevole potrebbe evolvere in qualcosa di più. Importante sarà anche il periodo successivo all’Epifania, dove ci aspettiamo un aumento della stabilità nella tua sfera lavorativa. Perciò, mantieni la grinta e comincia a organizzare un meraviglioso Capodanno nel migliore dei modi.

