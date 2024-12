L’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello ha scatenato delle dinamiche tra i protagonisti di questa edizione del reality show. In particolar modo, Stefania Orlando, nel corso di una chiacchierata con Luca Calvani ha fatto in modo che il presentatore e attore facesse una confessione inattesa su Jessica Morlacchi.

La confessione spiazzante di Luca Calvani su Jessica Morlacchi al GF

Luca Calvani ha fatto una confessione spiazzante su Jessica Morlacchi. Il protagonista si è lasciato andare ad una chiacchierata con Stefania Orlando questa notte nella casa. A generare interesse è stata una dichiarazione che il concorrente ha fatto su Jessica. Nello specifico, ha rivelato che la donna gli avesse fatto una proposta prima di varcare la soglia della porta rossa.

La Morlacchi si è sempre detta “innamorata2 di Luca, proprio per tale motivo, pare gli abbia proposto di inscenare una finta relazione all’interno del programma per cercare di attirare l’attenzione. Queste parole hanno lasciato interdetti i telespettatori che, molti probabilmente, inizieranno a vedere Jessica con occhi diversi.

Nuovo scontro tra Jessica e Luca? La provocazione di Stefania Orlando

Ad ogni modo, dopo aver fatto questa rivelazione, Stefania ha chiesto al suo interlocutore per quale ragione non avesse tirato fuori la cosa durante la scorsa puntata del GF. Ebbene, Luca ha ammesso di essersi astenuto dal fare queste dichiarazioni in quanto non voleva cadere cos’ in basso sollevando un polverone.

La Orlando non è apparsa molto convinta della sua risposta, così come il pubblico da casa. In effetti, se le parole di Luca sono vere, sarebbe stato molto interessante vedere la reazione della Morlacchi e il modo in cui si sarebbe difesa. Ad ogni modo, di tempo ce n’è eccome, quindi, non resta che attendere la prossima puntata del GF per vedere se i due avranno un nuovo confronto su questo tema.