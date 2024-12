Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 20 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 20 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ha una Venere favorevole che alimenta il desiderio di ritrovare l’amore. È un momento propizio anche per favorire gli appuntamenti professionali.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro percepisce che qualcosa non quadra e che è necessario regolare alcune questioni in sospeso. Infatti, emerge chiaramente che le priorità per l’anno 2025, soprattutto nei primissimi mesi, riguarderanno principalmente l’ambito lavorativo e le questioni economiche.

Oroscopo dei Gemelli

Attenzione Gemelli, sento un po’ di instabilità nel vostro cielo – cercate di non farne pagare il prezzo alla vostra sfera sentimentale, ve lo suggeriscono le stelle.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, è opportuno iniziare a pianificare e progettare per il 2025. Questo periodo si configura come uno dei più fruttuosi e rimarrà impresso come uno dei semi più resistenti nel proprio percorso di vita. Vi sarà anche la necessità di operare delle scelte coraggiose, come quella di tagliare dei rami, ossia fare delle rinunce, per migliorare la propria situazione.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone sta sperimentando delle trasformazioni nel settore lavorativo. Un avvertimento che mi sento di condividere con voi è quello di evitare un approccio troppo duro o intollerante, poiché potrebbe rappresentare un impedimento. Consiglio l’adozione di un atteggiamento più moderato e comprensivo.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, consiglierei di ritardare una decisione lavorativa nel momento attuale. La posizione avversa di Giove potrebbe infatti generare soltanto confusione. Facciamo attenzione a non esagerare con le parole, sembra esserci una sorta di insoddisfazione latente che necessita di essere appagata.

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, l’esigenza di dialogo e di confronto nel campo dell’amore sta assumendo sempre più rilevanza. Tengo a sottolineare che la Bilancia è tra i segni zodiacali che stanno vivendo un periodo di rinascita e rinnovamento.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’attuale configurazione lunare sostiene il tuo segno, imprimendo in te una vigorosa sensazione di forza. E’ il momento di rivolgere i tuoi affetti a coloro che occupano un posto speciale nel tuo cuore, riscontrerai un consolidamento nelle relazioni familiari, comprendendo genitori, figli e parenti come zii e nipoti. Nel complesso, sembra che l’impending Natale si prospetti come un periodo di rinnovata speranza e amore riscoperto per te.

Oroscopo del Sagittario

Mercurio, in fase vigorosa, sprona il Sagittario a meditare seriamente sui suoi ambiziosi progetti lavorativi da realizzare nei mesi a venire. Purtroppo, una questione o un ostacolo pendente l’ha sbottato da giugno, tuttavia, si prevede che tale ostacolo sarà superato nel tempo minimo possibile.

Oroscopo del Capricorno

Care amiche e amici del Capricorno, l’influenza della Luna si fa sentire fortemente. Ho l’impressione che al momento, le opportunità di incontri si trovino in una fase di stallo, particolarmente per coloro che si trovano da soli da qualche tempo. Il Capricorno tende a isolarsi, maggiormente dopo una fatica sentimentale. Ricordate sempre, però, che è un ottimo periodo per mirare in alto in ambito lavorativo. Non vi lasceranno delusi, ve lo assicuro.

Oroscopo dell’Acquario

Ai nati sotto il segno dell’Acquario, le stelle indicano in particolare la presenza di Venere, segno inequivocabile di un sentimento amoroso nella vostra vita. Intorno a voi vi è chi vi apprezza e vi sostiene sinceramente. Non esitate a fare quel passo in avanti verso chi è in grado di far vibrare le corde del vostro cuore. Chissà, potrebbe esserci una persona con grandi idee da realizzare insieme proprio in vista del periodo estivo.

Oroscopo dei Pesci

Man mano che ci addentreremo nel mese di gennaio, i nati sotto il segno dei Pesci sentiranno un’ondata di felicità. Inoltre, avranno diverse occasioni propizie, ad esempio in campo affettivo. Stanno per lasciarsi alle spalle un periodo di tensioni e difficoltà, infatti un soffio di freschezza pervade l’aria. Tuttavia, la giornata potrebbe risultare un po’ affaticante, perciò suggerirei di evitare di restare svegli fino a tarda notte. Conserva le tue energie per i momenti migliori che stanno per arrivare. Aggiungo che sia il Natale che l’arrivo del nuovo anno saranno caratterizzati da stelle favorevoli.

