Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla registrazione che è stata effettuata il 17 dicembre, rivelano che al Trono Classico ci sono stati dei colpi di scena non indifferenti per quanto riguarda il percorso di Michele Longobardi. Al Trono Over, invece, non sono mancate discussioni e c’è stato anche un abbandono. Ecco cosa è successo.

Michele Longobardi sbugiardato a Uomini e Donne

Nel corso della scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati dei risvolti inattesi per Michele. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che il tronista è stato sbugiardato in quanto in questi giorni ha creato un profilo fake per mettersi in contatto con tutte le sue corteggiatrici. La redazione ha scoperto tutto, così ha messo il giovane dinanzi il fatto compiuto.

Le corteggiatrici sono rimaste profondamente deluse dal suo comportamento. Veronica, dal canto suo, è stata l’unica a non dare corda al profilo fake in quanto ha rivelato di essere solita non rispondere a persone che non conosce. Ad ogni modo, adesso non si sa se il trono di Michele continuerà oppure no, in quanto tutto dipenderà dalle sue corteggiatrici se vorranno proseguire o meno.

Liti e confronti per Martina e Francesca e Gemma contro Tina

Passando a Martina De Ioannon, invece, la tronista ha portato in esterna Ciro. Inizialmente i due erano un po’ distaccati, ma poi la situazione si è sciolta. In studio Gianmarco è stato piuttosto freddo nei riguardi della ragazza mostrandosi indispettito dal suo avvicinamento all’altro corteggiatore. Francesca Sorrentino ha eliminato alcuni corteggiatori, mentre ha discusso in maniera accesa con Gianmarco, al punto che il ragazzo ha deciso di andare via. La tronista allora è uscita dallo studio dicendo di volere andare a riprenderlo.

In merito al Trono Over, invece, Gemma Galgani ha attaccato molto Tina Cipollari per le dichiarazioni fatte dall’opinionista nel corso della scorsa ospitata a Belve. Diego Tavani e Claudia D’Agostino, poi, hanno avuto un nuovo confronto. Lei ha deciso di fare un passo indietro, ovvero, gli ha scritto una lettera cercando di riavvicinarsi a lui, ma l’uomo non ne ha voluto sapere. La loro conoscenza, dunque, pare sia conclusa.