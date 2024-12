Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 16 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 16 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Sembra proprio, Ariete, che tu sia particolarmente energico in questo periodo, siano i moti d’agitazione o quelli di creatività. Fai però attenzione: potrebbero non tutti comprendere il tuo approccio inusuale che, a volte, potrebbe sembrare un po’ brusco o eccessivamente rivoluzionario.

Oroscopo del Toro

Toro, le configurazioni astrali ti sono favorevoli dal punto di vista professionale. Questo indica che se ci sono delle iniziative che stai gestendo, prima della primavera potrai renderle manifeste. A livello affettivo, sembrerebbe che ci sia qualche dubbio da chiarire. Ovviamente, non affermo che tutte le relazioni staranno attraversando un periodo di instabilità, ma è altamente probabile che in questo periodo stai cercando più rassicurazioni da un individuo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sembra che le stelle siano allineate per te in materia d’amore, mi preme sottolineare che confido tu abbia avuto un’esperienza di successo tra sabato 14 e domenica 15. Il nostro focus si sposta nuovamente verso il settore lavorativo. È bene ricordare che Mercurio, del quale scontiamo ancora la posizione di opposizione, può causare qualche fiocco di neve in una giornata di sole. Nonostante ciò, vedo molte risoluzioni all’orizzonte, anche se il 2020 ha ancora delle sorprese in serbo.

Oroscopo del Cancro

Oggi è un giorno di celebrazione per il Cancro, grazie alla presenza della Luna nel suo segno. Questa situazione astrale porta con sé emozioni positive e sensazioni piacevoli, spingendo questo segno zodiacale non solo a dare il massimo sul lavoro, ma anche a rischiare in ambito sentimentale.

Oroscopo del Leone

Aspettati, Leone, di sentirti straordinariamente energico in questo periodo. Questo slancio raggiungerà il suo apice tra mercoledì 18 e giovedì 19, grazie all’influenza della luna che transiterà nel tuo segno. Tuttavia, se qualcosa non sembra corretta al momento, non esitare a esprimere i tuoi sentimenti. Ma, in ambito affettivo, ti invito a essere cauto con le controversie.

Oroscopo della Vergine

Pare che il segno della Vergine, in questo periodo, necessiti di rinvigorire le proprie energie. Osservando le costellazioni di sabato e domenica, si percepisce che uscirai da un periodo contraddistinto da disorientamento, affaticamento, impegni familiari intensi e qualche incertezza riguardante il settore lavorativo. Il mio consiglio è di cercare serenità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la giornata potrebbe iniziare con qualche piccola contrarietà e, in effetti, è probabile che tu possa passare queste prime ore in cerca di soluzioni per una questione professionale o per un desiderio di maggiore sicurezza in amore. A partire dal 18, però, l’astrologia sarà a tuo favore.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione si trova in una fase di ripresa positiva, cosa più che necessaria a seguito di una settimana precedente particolarmente pesante, in particolare tra giovedì e venerdì. C’è chi ha dovuto gestire questioni familiari e perfino un piccolo dissidio amoroso. Ma ora ci si proietta in avanti, in avanti, con una nuova settimana che si presenta sotto ottimi auspici.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti consiglio vivamente di focalizzare le tue energie su mercoledì e giovedì, in quanto saranno i tuoi giorni più influenti. Se c’è qualcuno che ha catturato il tuo interesse, è il momento ideale per iniziare ad avvicinarti, grazie all’energia di Venere che si presenta in modo splendido. La presenza di Marte dal lato erotico rende l’atmosfera propensa alla passione e al fascino, facendo nascere possibili colpi di fulmine. Il cielo è a tuo favore, donando incontri inattesi e attrazioni immediate.

Oroscopo del Capricorno

Oggi, Capricorno, ti troverai ad affrontare qualche persona irritante. E’ prevista una notevole mole di lavoro per te tra oggi e domani. Nonostante ciò, nulla può ostacolare il tuo grande processo di crescita. E’ però plausibile che dovrai vedertela con alcune lievi incertezze da risolvere.

Oroscopo dell’Acquario

Forse gli Acquario vedranno un rinascimento amoroso con l’ausilio di Venere nel loro segno. È altamente probabile che incontrino qualche episodio di affaticamento estremo occasionale. Marte, in opposizione a tutto ciò, suggerisce una leggera delusione. Tuttavia, si avvicinano grandi progetti da lanciare in preparazione per l’anno 2020.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, passare da un fine settimana di tensione e confusione non è facile. Mi auguro tu non sia incappato in incongruenze o litigi, ma fortunatamente oggi e domani la luna sarà dalla tua parte e contribuirà non solo a riparare i danni, ma a farti vivere anche delle preziose intuizioni che si riveleranno essenziali. Mira al 2025 con fiducia: vedrai che giorno dopo giorno arriveranno ulteriori rassicurazioni per la tua vita. Quindi, per ora, il consiglio è di resistere e ricaricare le energie, specialmente in ambito sentimentale.

