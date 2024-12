Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 14 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 14 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questo momento sei come un fulmine incontrollato, liberi la parola e metti in moto l’azione a tuo piacimento. Bene, auguro che tu stia incubando qualche grande piano, altrimenti potresti ritrovarti a parlar troppo, agire in eccesso. Il consiglio delle stelle è di trovare una sana dose di stabilizzazione.

Oroscopo del Toro

Rispetto a Thoreau, l’agenda è davvero piena: ci sono tantissime circostanze da affrontare. I legami affettivi richiedono un forte impegno e, chissà, forse una maggiore onestà. Si sente l’esigenza di una revisione a livello professionale. Riguardo a soci e collaboratori, invece, c’è da…

Oroscopo dei Gemelli

In questo fine settimana, i Gemelli hanno la Luna ben congiunta, favorevoli influssi di Venere, insomma l’amore è nell’aria o, quantomeno, c’è una grande voglia di immergersi in una situazione amorosa piacevole. Ricorda, Venere potrebbe portare nei tuoi orizzonti incontri molto gradevoli.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, ricordatevi che è sempre possibile affrontare con facilità le critiche e gestirle in maniera sicura. Specialmente nel 2025, quando avrete Giove nel vostro segno, la vostra sicurezza si moltiplicherà! Nel frattempo, utilizzate questo fine settimana per riflettere e pianificare le vostre attività per il prossimo lunedì e martedì in maniera efficiente.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone, in questo periodo, vive una situazione di forte tensione sentimentalmente parlando, con Venere in contrasto con Marte. L’atmosfera è piuttosto tesa e critica. Complice la nervosità che pervade questi giorni, consiglio di fare attenzione a non esagerare con le parole, per evitare incomprensioni che potrebbero danneggiare le relazioni. Nonostante tutto, il periodo offre comunque interessanti spunti di riflessione, è una fase da non sottovalutare. Il pericolo di perdere il controllo, però, si fa più concreto e va gestito con la dovuta accortezza.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, tenetevi pronti: la posizione di Mercurio rispetto alla Luna potrebbe creare qualche turbolenza. Questo fine settimana potrebbe presentarsi con un certo grado di agitazione, soprattutto per coloro che dovranno portare avanti impegni lavorativi. Ci potrebbe essere una certa pressione da affrontare. Per chi invece passerà il fine settimana in famiglia, potrebbero esserci delle difficoltà nell’organizzazione delle attività quotidiane. Consiglio di stare lontano dalle inutili discussioni, meglio concentrarsi su ciò che davvero conta.

Oroscopo della Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, grazie alla positiva presenza di Venere e Giove, possono non solo focalizzarsi sulle questioni amorose, ma anche nutrire un fervente desiderio di risanare quei legami affettivi che ritenevano perduti. La condizione astrale suggerisce vivamente di propiziare incontri, di non esitare ad accettare inviti e di aprire la propria mente a nuove esperienze ed esplorazioni.

Oroscopo dello Scorpione

In ambito sentimentale, Scorpione, la situazione appare un po’ nebulosa. Tuttavia sembrerebbe che potrebbe emergere un qualche tipo di soluzione a partire da gennaio. Le coppie che attualmente attraversano un periodo di crisi dovrebbero cercare di non alimentare ulteriori tensioni. Per quanto riguarda l’ambiente lavorativo, la riflessione appare fondamentale: occorre ponderare attentamente le mosse da compiere nei prossimi mesi, fino a febbraio.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, si preannuncia un giorno difficile che rischia di turbare il tuo equilibrio emotivo. Evita di cadere nel vortice di discussioni inutili, l’energia negativa non farà altro che peggiorare le cose. Si avvicina un fine settimana in cui possono emergere momenti di tensione in ambito sentimentale, per cui ti consiglio di avere un pizzico di pazienza in più del solito.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, voglio ricordarvi che l’amore è una possibilità concreta per voi. Coloro che sono alla sua ricerca lo incontreranno, sottolineo la ricerca, poiché sono consapevole della vostra tendenza a essere diffidenti, soprattutto dopo una relazione che non ha avuto un lieto fine. Tuttavia, non perdete di vista che questo è un periodo ricco di opportunità straordinarie nel campo lavorativo ed oltre.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario, il fine settimana presenta degli aspetti favorevoli grazie all’influenza di Venere e Luna. Direi che c’è un elemento o un evento che ti risulta piacevole, cerca di godertelo appieno. In campo sentimentale, l’amore è in grado di arricchire i tuoi sentimenti. Le amicizie, poi, rappresentano un punto di riferimento indispensabile.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è fondamentale che tu ponderi attentamente prima di prendere qualsiasi decisione, visto che queste giornate potrebbero essere caratterizzate da un velo di malinconia. Quello di cui hai bisogno è un sincero affetto, qualcuno che possa sollevarti dal peso di piccole angosce. Questi momenti di preoccupazione potrebbero riguardare il tuo ambito professionale ed economico. Tuttavia, tieni presente che a partire dal mese di gennaio si prospettano soluzioni positive.

