Nella casa del Grande Fratello continuano gli intrighi. A generare particolare sgomento in questi giorni è il rapporto che si è venuto a creare tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti. I due sembrano essere attratti l’uno dall’altra anche se, almeno per il momento, preferiscono non sbilanciarsi più di tanto. A spronare i due a fare delle confessioni è stata Jessica Morlacchi, a cui Alfonso ha fatto una rivelazione.

Importante confronto tra Alfonso D’Apice e Jessica Morlacchi al GF

In queste ore, nella casa del Grande Fratello c’è stato un importante chiarimento tra Alfonso e Jessica. Il ragazzo ha avuto come la percezione che la Morlacchi fosse un po’ fredda nei suoi riguardi, forse a causa di una sua preferenza per Tommaso Franchi invece che per lui. Jessica, però, ha subito spento le fantasie del coinquilino dicendo di non propendere proprio per nessuno. Il suo unico interesse è il bene di Mariavittoria, quindi, sarà lei a scegliere ciò che è meglio.

La donna, poi, ha anche confessato ad Alfonso di aver avuto come la percezione che lui si fosse allontanato da lei a causa della sua vicinanza a Stefano Tediosi. Anche Alfonso, però, ha smentito queste insinuazioni ed ha chiarito di non avere nulla contro Jessica. I due così, si sono chiariti ed hanno continuato a parlare amabilmente.

Il dubbio di Mariavittoria Minghetti e la confessione di Alfonso

Ad un certo punto del dibattito, poi, Jessica e Alfonso sono stati raggiunti da Mariavittoria, così i tre si sono confrontati in merito al rapporto che si è venuto a creare tra la Minghetti e D’Apice. Jessica ha cercato di spronare i due ad aprirsi rivelando quello che provano l’un l’altra. Alfonso ha ammesso di non sapere se sia effettivamente attratto da Mariavittoria. Quest’ultima si è trovata d’accordo con il coinquilino.

Tra i due, in effetti, non c’è mai stato un vero e proprio contatto fisico, se non qualche abbraccio fugace. Proprio per tale ragione, non sanno se tra di loro possa esserci effettivamente un’attrazione e un qualcosa oltre l’amicizia. In un secondo momento, però, quando la dottoressa si è allontanata, la cantante ha esposto il suo punto di vista al coinquilino. Nello specifico, gli ha detto di essere convinta che lei a lui piaccia e Alfonso non è riuscito a negare. La decisione finale, però, spetta a Mariavittoria. Cosa deciderà di fare la ragazza? Chiuderà definitivamente con Tommaso per concentrarsi su Alfonso oppure no? Staremo a vedere.