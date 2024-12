Questo è un momento piuttosto delicato per Helena Prestes al Grande Fratello. La ragazza, infatti, si è inimicata buona parte della casa per aver scelto di portare in tugurio con sé Lorenzo Spolverato. Ad ogni modo, se nell’abitazione tutti sono contro di lei, la giovane gode di tanti fan al di fuori della trasmissione. I suoi sostenitori, infatti, hanno deciso di farle una sorpresa che l’hanno commossa.

Sorpresa per Helena Prestes al GF: la sua reazione

Questa mattina, sulla casa del Grande Fratello è sorvolato un aereo con un messaggio importante per Helena Prestes. Il velivolo ha trascinato uno striscione con su scritto: “Sei fortissima #DayMary + Heleners“. Il messaggio in questione, breve ma intenso, ha emozionato particolarmente la giovane, non solo per il suo contenuto, ma anche per il fatto che provenisse da persone a lei molto care.

L’aereo in questione, infatti, è stato mandato ad Helena da parte delle sue sorelle e dei sostenitori della giovane. La concorrente, dunque, nel vedere cotanto affetto, non ha potuto fare a meno di scoppiar in lacrime. Helena si è portata un panno sul viso per coprirsi ed asciugarsi le lacrime e poi ha continuato a sussurrare “Ti amo“.

Come si sono comportati i coinquilini con Helena

Ma quale sarà stata la reazione dei coinquilini del GF a questa bella sorpresa per Helena Prestes? Ebbene, la maggior parte dei concorrenti non è sembrata interessata all’avvenimento. Le uniche due persone che hanno mostrato vicinanza e partecipazione ad Helena sono state Amanda Lecciso e Javier Martinez.

La prima si è avvicinata alla coinquilina dandole un caloroso abbraccio. Successivamente, poi, anche Javier ha fatto lo stesso e la Prestes ha molto apprezzato. Inutile dire, invece, che persone quali Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono apparse affatto coinvolte dal momento di emozione e gioia della coinquilina.