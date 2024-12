Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 10 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 10 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei all’inizio di un entusiasmante capitolo nella tua vita. L’arrivo di una nuova emozione rilevante, partorita in questo periodo, rimpingua il tuo cielo, ora sfavillante di energia. C’è talmente tanta vivacità in te che quasi ti suggerirei di tenerla un po’ a freno, soprattutto riguardo alle tue parole, considerando che sembri aver messo da parte i tuoi freni inibitori. Quindi, se qualcosa non ti soddisfa più, non avere paura di esprimere il tuo pensiero, senza sentirti oppresso da sensi di colpa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Paolo Fox direbbe:”Thor, consiglierei di prestare particolare attenzione ai sentimenti, in specie se di recente un individuo affascinante e curioso ha iniziato a manifestare interesse per te. Notiamo che sei divenuto bastante esaminatore e scrupoloso verso i dettagli, forse spinto dal timore di ritrovarsi in circostanze che in precedenza ti hanno causato sofferenze.”

Oroscopo dei Gemelli

I nativi del segno zodiacale dei gemelli godono in questo momento dell’influenza positiva di Venere e Giove, non solo sono già in movimento e possono aspettarsi una fase di grande attività dal 20 al 25, ma hanno anche la possibilità di conoscere l’amore. Un regalo inaspettato é previsto per il periodo natalizio, generando curiosità e divertimento. Stiamo parlando di un periodo davvero speciale.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, negli scorsi mesi avete perseverato attraverso l’influenza contrastante di Marte, che ha molto probabilmente messo a dura prova la vostra vitalità. Il vostro impegno verso i membri della famiglia e tutti coloro che vi circondano è indiscutibile, ma questo periodo di fatica intensa sta finalmente giungendo al termine. Si sta avvicinando una fase di rigenerazione, in cui potrete recuperare le forze spese. E ricordate, il prossimo 2025 avrà Giove a farvi compagnia nel vostro segno zodiacale, portando con sé soluzioni possibili e un’appassionata rinascita energetica.

Oroscopo del Leone

Leone, apparteni ai segni di fuoco che stanno attualmente beneficiando del grande impulso di Marte. Con Mercurio a tuo favore nella tua sfera zodiacale, nulla può frenare il tuo ardore o influenzare le tue decisioni. Questa è la ragione che ti ha spinto, di recente, a modificare drasticamente una tua determinazione o a compiere una scelta che ha generato scontri. Da ciò si deduce che non sorprenderebbe se qualche Leone decidesse di prendere le distanze, qualora qualcosa non andasse secondo i suoi desideri.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’astrologia suggerisce che hai un periodo ricco di esperienze uniche. A volte, potresti avvertire una certa indeterminatezza nella tua vita. Data la tua natura pratica e razionale, desidereresti un po’ più di sicurezze, ma al momento è complicato. Concentrati sull’amore per adesso. Dopo l’Epifania noterai un miglioramento significativo su molti fronti.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia sta attraversando un periodo estremamente più favorevole rispetto a quello passato, quasi potrei dire un’epoca di cambiamenti radicali. Ma, la presenza della Luna in opposizione oggi può generare incertezze e tensioni. Per tale motivo, vi consiglio di affrontare l’inizio di questa settimana con cautela, benché sarà in grado di offrirvi grandi soddisfazioni durante il weekend.

Oroscopo dello Scorpione

All’amico Scorpione consiglio di praticare la tolleranza nel settore amoroso; non sto certo entrando nel merito di chi sia nel giusto o meno. Tuttavia, osservo nelle dinamiche di coppia una crescente delicatezza che necessita di essere gestita con saggezza. L’intenzione fondamentale è quella di trascorrere le imminenti festività natalizie nel modo più pacifico possibile. Analizzando l’astrologia delle prossime giornate festose, dal Natale a Capodanno, prevedo un periodo astrale favorevole.

Oroscopo del Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario è molto impegnato, Mercurio che transita nel suo segno apre la strada a significative negoziazioni. Allo stesso tempo, Giove in posizione di opposizione mette in luce come alcune valutazioni fatte in precedenza potrebbero non aver reso giustizia alla situazione. Forse qualcuno ha espresso critiche non proprio corrette nei tuoi confronti, ma tu, Sagittario, possiedi la capacità di andare al di là degli ostacoli.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, attualmente ti trovi in un periodo propizio che rende le decisioni più semplici da prendere, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Un individuo a te vicino potrebbe essere fonte di una stupefacente sorpresa in arrivo.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, concentrati sull’amore. I tuoi sentimenti stanno tornando a occupare il centro della scena, le questioni sentimentali stanno emergendo. I desideri che stai sognando in queste giornate sono alla portata della realizzazione.

Oroscopo dei Pesci

Se appartieni al segno dei Pesci, la tua percezione brillante sarà la tua guida. Se ci sono dubbi o incertezze, trovane la risposta con prontezza, evitando di posticipare al weekend. Il firmamento guarda con favore coloro che sono pronti a prendere decisioni rilevanti, preparandosi a un 2025 che si profila altamente vantaggioso.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.