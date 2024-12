Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 7 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 7 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti aspetta un fine settimana gradevole. Non è un segreto che io stia favorendo il tuo segno in questo periodo. Con Marte, il Sole e Mercurio che ti favoreggiano e Venere che a partire da oggi agisce come tua musa, non si tratta di un piccolo vantaggio. È probabile che avrai nuovi spunti e forse anche nuovi compiti da svolgere. Decisioni importanti potrebbero essere all’orizzonte.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro è sotto l’influenza del pianeta Venere, l’emblema della bellezza. Di conseguenza, il Toro tende a curare molto il proprio aspetto, rivelando un pizzico di narcisismo in certi momenti. Questa posizione astrale favorisce l’incanto e potrebbe stimolare un rinnovamento dell’immagine personale, migliorando sia il tuo aspetto che il tuo stato d’animo. Attesi complimenti per quanto riguarda l’amore, ma è necessario cercare una maggiore sicurezza nelle relazioni affettive.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, con la corrente posizione di opposizione di Mercurio, è del tutto naturale provare sensazioni di stanchezza e confusione. Ho sottolineato spesso che con l’arrivo del nuovo anno, sarà più semplice mostrare indifferenza verso le cose, e soprattutto, riprendere il controllo delle proprie esistenze. In termini di affetti, previsione di miglioramenti, anzi, per tutti coloro che sono single, consiglierei di mettersi in gioco.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’attuale disposizione astrale è assolutamente a vostro favore. E posso prevedere che tra gennaio e febbraio arriveranno risposte positive e soluzioni alle vostre questioni. Intanto, concentratevi sul qui e ora, in particolare su questo fine settimana. Spero che l’amore vi sia compagno, ma se al momento non è presente, tenteremo di richiamarlo.

Oroscopo del Leone

Leo, più qualcuno cerca di destabilizzarti o metterti in una posizione di disagio, più tu risalirai. La tua risilienza sarà la tua vittoria. Attualmente, le energie potenti del Sole, Mercurio e Marte ti sostengono favorevolmente; chi potrà interfacciarsi con la tua strada? Tuttavia, ricorda di dare attenzione alla tua salute fisica, cercando di gestire lo stress in maniera equilibrata.

Oroscopo della Vergine

Vergine, dal mese di giugno, numerosi rapporti sono stati oggetto di riesame; si è spronati a ricomporre la propria esistenza. È stato riferito ed analizzato innumerevoli volte: il compito primario di chi è nato sotto il segno della Vergine è mantenere l’equilibrio e l’armonia. Per questo motivo, spesso, tende a relazionarsi con individui che non sono così disciplinati, per poi vivere episodi di grande stress o persino di disordine interiore. Per te, navigare in acque incerte potrebbe risultare molto impegnativo, ma potrebbe essere utile, per qualche giorno, tentare di non essere eccessivamente realistici.

Oroscopo della Bilancia

Un nuovo ciclo astrale favorevole all’insegna della leggerezza e della positività ha inizio per l’amico della Bilancia, grazie alla Luna che ha appena iniziato il suo transito benefico su Venere. È il momento ideale per lasciare alle spalle vecchi problemi e indecisioni che potrebbero aver turbato il passato. Anche nel campo lavorativo, si prospettano opportunità floride e stimolanti, soprattutto dopo un periodo di relativa stagnazione. Finalmente, si può dire che le cose stanno per muoversi per il meglio!

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, quest’ultimo fine settimana si può considerare un periodo di riposo e rinnovamento. Infatti, Marte ha intrapreso un transito un tantino speziato, che crea scompiglio per coloro intrinsecamente connessi con Acquario e Toro. Ma non temere, con un briciolo di determinazione ed intelligenza, riuscirai a proseguire il cammino. Quindi, amplia le tue prospettive. Sabato e Domenica diventeranno due punti di riferimento importanti per te.

Oroscopo del Sagittario

Sotto l’influenza di questi astri, il Sagittario non si limita al quotidiano, bensì desidera l’eccezionale ed è, perciò, disponibile ad abbracciare nuove relazioni. È un vero peccato che Giove, nella sua posizione, eserciti una costante pressione, soprattutto a livello economico. In termini amorosi, consiglio di prestare particolare attenzione alle provocazioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, se c’è un individuo che suscita il tuo interesse e vedi segnali di affetto in cambio, ti suggerisco di approfittare di queste due giornate di riposo per avvicinarti. Voglio ricordarti, inoltre, che il periodo natalizio e l’arrivo del nuovo anno saranno contraddistinti da un favorevole allineamento di astri. Proprio in questo periodo potrebbero nascere promettenti progetti professionali e brillanti intuizioni.

Oroscopo dell’Acquario

A caro Acquario, con l’arrivo di Venere nel tuo segno, non c’è più scampo, anche se hai cercato di eludere la situazione come se fossi la primula rossa. Recentemente, hai preservato il tuo tempo in amore, ma ora è il momento di esprimere i tuoi sentimenti. Per coloro che sono soli, sta per arrivare un’emozione significativa. Se invece sei in una relazione, potresti

Oroscopo dei Pesci

Per chi è del segno Pesci, il fine settimana presenta l’opportunità perfetta per mettere a fuoco le questioni sentimentali che sembrano andare storte. Se vivi un amore che consideri importante o hai un punto di riferimento affettivo, cerca di rafforzare il legame. Solo un consiglio, fai attenzione alla gestione del denaro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.