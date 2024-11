Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 26 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 26 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la sfera familiare presenta alcune tensioni; ritroviamo piccole frizioni tra genitori e figli ma nulla di preoccupante. E’ innegabile la tua convinzione di essere il più competente e preparato per gestire situazioni di rilievo, tuttavia oggi suggerisco un po’ di prudenza.

Oroscopo del Toro

All’orizzonte del segno zodiacale del Toro, si profila un periodo di riaccensione in termini di amore. Una marea emozionale dal potenziale travolgente è in arrivo e si trasformerà in passione. Grazie alla benedizione delle stelle, anche le decisioni legate al campo professionale saranno sostenute e favoriti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, il weekend passato è stato un po’ travagliato con vari contrasti, non è vero? Oggi è il giorno perfetto per eliminare qualcosa che pesa sul tuo anima e prendere le distanze da chi ostacola la tua crescita. Ricorda, conserva le tue energie perché ne avrai bisogno per domani, giorno in cui sono previsti incontri di rilievo.

Oroscopo del Cancro

Il segno del cancro sta attraversando un’incertezza amorosa. Sta forse giungendo al termine una storia d’amore oppure si tratta solo di un periodo di distanza temporanea che richiede di essere superato? Questo interroga anche coloro che attualmente vivono insieme; un poco di pazienza potrebbe fare la differenza. Martedì riserva confusione per quanto riguarda i sentimenti. Tuttavia, sul fronte lavorativo si stanno profilando opportunità davvero promettenti.

Oroscopo del Leone

Inizio la giornata, Leone, coltivando l’idea che qualcosa di meraviglioso stia per accadere. Elemento innato in te è l’ottimismo: nel caso tu non lo ritrovi in te stesso, probabilmente eventi passati ti hanno deviato dal tuo percorso autentico. Allora è giunto il momento di ritrovare l’entusiasmo, gestire affetti personali e abbracciare nuovi piani. Sei di fronte a sfide significative in arrivo.

Oroscopo della Vergine

Oggi, per il segno zodiacale Vergine, siamo di fronte ad una situazione di “buon viso a cattivo gioco”. E’ noto che le influenze astrali attuali hanno procurato alcuni dissapori. Se hai previsto un viaggio, o programmi di intraprendere degli incontri, il mio consiglio, cara Vergine, è di portare a termine il tutto preferibilmente entro il 29 del mese.

Oroscopo della Bilancia

Il firmamento è favorevole per la Bilancia, poiché la luna risplende in modo opportuno per chiudere un accordo o negoziato. Sembrerebbe che l’aspetto lavorativo predomini su ogni altra cosa. Se hai vissuto una rottura in passato, non concentrarti sulle azioni del tuo passato compagno, cambia capitolo. Evitare discussioni e controversie sarà la chiave, non portano alcun beneficio.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, arriva sempre quell’attimo nella nostra esistenza quando comprendiamo di avere il controllo della situazione e questa settimana rappresenta proprio quel momento di vantaggio. Anticipo che tra il 28 e il 30 di questo mese, riceverai feedback positivi legati a richieste fatte in precedenza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei un vero esploratore della vita e in questo periodo potresti anche incrociare la strada con nuove figure interessanti, scoprire inediti angoli del mondo dove sentirti a tuo agio. La luna, amica del tuo segno, è propizia al nascere di collaborazioni e partnership insolite ed entusiasmanti. L’aura di questo periodo risveglia in te sensazioni sorprendenti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’attuale fase lunare in aspetto dissonante potrebbe generare una certa dose di stress, causando possibili ritardi. Tuttavia, si prevede un miglioramento a partire dal 28: avrai l’opportunità di ottenere molto di più. L’amore potrebbe manifestarsi in modo intraprendente, ma allo stesso tempo stimolante.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi amici dell’Acquario, con Venere che farà la sua apparizione nel vostro segno zodiacale a dicembre, potrebbe essere il momento ideale per espandere il vostro circolo sociale. Soprattutto se siete single da un bel po’ di tempo, sfoggiate il vostro coraggio e l’ottimismo verso il futuro. Dopotutto, siete la rappresentazione zodiacale del futuro stesso.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, probabilmente in alcuni momenti ti sei risentito. Il nervosismo potrebbe emergere nella misura in cui ti percepisci come malinteso, come se avessi bisogno di un riparo, ma naturalmente il tuo fiere orgoglio ti impedisce di chiedere aiuto. Aspetti che sia l’altro a rendersi conto che le cose non stanno andando per il verso giusto. Non cercare di forzare i tempi. Se senti il bisogno di esprimere ciò che provi con ardore o fare una proposta, giovedì e venerdì potrebbero essere i giorni migliori per farlo.

