Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 23 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 23 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, disponi indubbiamente di un vantaggio considerevole, particolarmente nel campo lavorativo. Impegnative decisioni sono in vista già dal 21, con il sole a tuo favore e un’energia vitale abbondante. Nuove conoscenze e valide prospettive si profileranno all’orizzonte. In ambito affettivo, però, c’è un lieve calo.

Oroscopo del Toro

Toro, ti attende qualcosa di positivo con Venere in gioco. Anticipo anche che coloro che sono attualmente soli potrebbero trovare un certo fascino a intrecciare una storia senza predefinire troppi piani e programmi. Infatti, un tipico ostacolo per i nati sotto questo segno astrale è l’apprensione per ciò che verrà. Pertanto, consiglierò di seguire il flusso spontaneo degli eventi, vale a dire di navigare a vista.

Oroscopo dei Gemelli

Sotto il segno dei Gemelli, nel cielo arriva l’influente Giove, portatore di piacevoli novità e profonde soddisfazioni. Tuttavia, si presenteranno anche figure, quelle noiose e fastidiose, sempre pronte a dire come agire o cosa evitare; un atteggiamento che ti irrita, provocando occasionali scontri. Saggezza e attenzione sono dunque necessarie nel gestire le relazioni con le persone che ti circondano.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, e se oggi decidessimo di mettere l’amore in standby e ci concentrassimo sul lavoro? A dicembre ci sarà tempo per risvegliare il cuore, ma ora l’oroscopo suggerisce di dare priorità a questioni pratiche e lavorative. Oggi potrebbe essere una giornata adatta per brillanti intuizioni e nuove idee, indipendentemente dal fatto che durante il weekend si lavori meno. E non dimenticate, la settimana che verrà sarà propizia all’incontro con individui che possono essere strumentali nella vostra carriera e nei vostri affari.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone sta vivendo un momento di grande evidenza, emergendo come uno degli zodiaci più forti e vincenti in quest’epoca. Se il tuo obiettivo è rianimare un amore o ristabilire un rapporto con qualcuno che si è distanziato a ottobre, ora hai il via libera per farlo. Tuttavia, gli aspetti lavorativi e finanziari dominano prepotentemente sulle altre sfere della tua vita.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è assolutamente comprensibile se avverti un senso di tensione interna. Tale sensazione è stata probabilmente con te da giugno, quando hai avuto l’opportunità di rivedere e riflettere sulla direzione della tua vita. Il tuo cammino di vita, come ho sottolineato in diversi occasioni, può essere paragonato al completamento di un puzzle. Una volta terminato, siamo pronti per un nuovo puzzle, è un ciclo senza fine, come il lavoro di tessitura di Penelope nell’antica mitologia, che si diverte a smontarlo per cominciare di nuovo. Naturalmente, tutto questo può generare una notevole quantità di stress.

Oroscopo della Bilancia

Gli nati sotto il segno della Bilancia non dovrebbero concedersi a lamentarsi, soprattutto in questo periodo. È come se il Pianeta Venere, infatti, volesse evitare il contatto con individui che non meritano stima o ammirazione. Presta molta cura al tuo passato. Se hai vissuto un tradimento, il consiglio astrale è di concentrarti sul lato lavorativo. Gli imprenditori, in particolare, potranno godere di una maggiore fortuna.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione può guardare con speranza verso il fine settimana. La giornata di giovedì potrebbe essere stata caratterizzata da piccoli momenti di caos, ma non abbiate preoccupazione, vi è sicuramente possibilità di rifarsi. Le stelle attuali promuovono l’emergere di nuovi legami e relazioni, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di just più profondo e significativo.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario sta attraversando un periodo dove si trova a dover affrontare situazioni di minore o maggiore difficoltà. Risente particolarmente di giudizi che sente come ingiusti. Il quadro astrale indica che il cielo è e sarà particolarmente favorevole per le questioni d’amore, soprattutto quando arriverà il mese di Dicembre.

Oroscopo del Capricorno

Il segno zodiacale del Capricorno si rispecchia in un oroscopo particolarmente promettente, con la Luna e Venere che sembrano infondere tematiche amorose. Può darsi che ci sia necessità di una comunicazione più aperta all’interno del matrimonio. Il Capricorno, in effetti, tende a mostrarsi piuttosto riservato, ma vale la pena di sforzarsi per esprimersi completamente.

Oroscopo dell’Acquario

Fili diretti d’Acquario, ricorda che il tuo avversario più temibile è l’indifferenza, un concetto che sottolineo costantemente. Allora, non esitare a lanciarti in innovativi avventi. La paura non ha posto qui. Trasportata dal vigore di Venere, si fanno strada nuove relazioni che potrebbero evolversi in qualcosa di più significativo. In vista del mese di dicembre, ci saranno rassicurazioni significative per quelle coppie che nutrono un affetto sincero l’una verso l’altra.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sento un certo fermento nell’atmosfera e vedo tensioni anche con le persone del tuo ambiente, in particolare con coloro con cui condividi l’ambito lavorativo. I semi che hai seminato non hanno ancora dato i loro frutti, ma tieni a mente che entro la primavera avrai in arrivo qualche sorpresa. Come ho anticipato nel mio libro, il 2025 promette l’arrivo di un Giove propizio per te. Perciò, anche se le sfide che stai affrontando attualmente possono sembrare stressanti e impegnative, alla fine apriranno la strada a significative innovazioni. Ne discuteremo più dettagliatamente giorno per giorno.

