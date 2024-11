Domani, lunedì 18 novembre, Canale 5 accoglie in prima serata un nuovo emozionante appuntamento con “La Talpa – Who is the Mole”, il format crossmediale condotto da Diletta Leotta. Il programma, che combina modalità di racconto differenti per tv lineare e streaming on demand su Mediaset Infinity, si prepara a offrire una serata ricca di tensione e colpi di scena.

Su Mediaset Infinity, i fan possono già immergersi nelle anticipazioni della terza puntata grazie a “La Talpa Detection”, una serie di contenuti esclusivi che esplorano i dettagli dell’investigazione. Questo innovativo approccio crossmediale permette al pubblico di vivere un’esperienza interattiva e anticipare i momenti più attesi della serata.

Prove estreme e tensioni crescenti tra i concorrenti

Dopo l’eliminazione di Marco Melandri, la competizione si fa ancora più intensa. I concorrenti rimasti in gara sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller, Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. Tra di loro si nasconde “La Talpa”, pronta a sabotare le missioni e a seminare dubbi tra i partecipanti.

Questa settimana, i concorrenti si sfideranno in uno spettacolare scenario sul Lago del Salto. Appesi a un ponte, dovranno affrontare la paura e tuffarsi in acqua da diverse altezze. A seguire, la Grande Prova metterà alla prova i limiti della loro resistenza fisica, alternando estenuanti sessioni tra il gelo del ghiaccio e il calore del fuoco.

Non mancheranno momenti di suspense: il mentalista Francesco Tesei, ospite nella “Villa delle Spie”, condurrà un esperimento psicologico per distinguere i bugiardi dai sinceri. Inoltre, un’asta esclusiva garantirà l’immunità al vincitore, risparmiandolo dal test finale che decreterà il prossimo eliminato.

Come si concluderà la serata? Chi sarà il prossimo a lasciare il gioco? La risposta arriverà solo durante la puntata, quando Diletta rivelerà la prossima “vittima” della Talpa. Non perdete il nuovo appuntamento con “La Talpa – Who is the Mole” domani alle 21:20 su Canale 5.