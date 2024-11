Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 17 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 17 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti attende un periodo dinamico, ricco di nuove interazioni. Ovviamente, l’andamento va a seconda del lavoro che svolgi ma il ritmo sarà intenso, questo è sicuro. Questo Giove a tuo favore potrebbe proporre occasioni interessanti per arricchire la tua vita. Riguardo l’amore, si presenta come un miraggio lontano. Non significa che sia svanito o che sia inarrivabile, ricorda però che dal corso della settimana scorsa Venere ha cominciato un transito singolare. Questo distacco potrebbe risultare come fonte di aspirazione romantica, tuttavia è importante non esagerare in tale desiderio.

Oroscopo del Toro

Toro, adesso hai l’opportunità di risolvere dispute passate e di ricercare delle misure risolutive se precedentemente hai affrontato difficoltà. Non tutte, ma una grande parte degli individui sotto questo segno zodiacale si troveranno a riflettere sulla questione abitativa, se optare per l’affitto o l’acquisto. L’inclinazione verso l’affitto sembra essere la scelta principale. Perché? Perché ora il Toro ha l’intenzione di gestire i propri investimenti in una maniera completamente differente rispetto al passato.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la luna nel vostro segno auspica incontri affascinanti. Avete davanti a voi una domenica veramente speciale: l’attraversamento di Giove nel vostro segno promette idee e intuizioni di grande beneficio. Marte vi dona un vigore straordinario nell’amore. Se avvertite qualche insoddisfazione, è il momento di interrogarvi: avete realmente detto addio, chiuso un capitolo importante del passato? Senza farlo, non potrete guardare al futuro.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le configurazioni astrali attuali parlano di sentimenti profondi, ma sfuggenti, di amori che si desiderano ma che per qualche ragione non vengono perseguiti. Sembra quasi che in questo frangente, le passioni effimere prendano il sopravvento sulla concretezza. Tuttavia, affrontate con fiducia l’inizio della settimana, in particolare lunedì e martedì, poiché le stelle vi riservano dei benefici. Preparatevi dunque ad affrontare una nuova settimana con energia e determinazione.

Oroscopo del Leone

Il Leone, grazie al sostegno di Marte, attualmente dimostra imponenza e spirito combattivo, e auspico che possa emergere come vincitore. La presenza di Giove favorevole porta un’energia costruttiva e positiva. Desidero segnalare immediatamente che le date chiave da tenere a mente saranno quelle attorno al 21.

Oroscopo della Vergine

Il segno zodiacale della Vergine pone grande enfasi sul lavoro e sulle risorse finanziarie. Tuttavia, ciò che trionfa su tutto è la famiglia e la passione. Vorrei quindi inviare un messaggio di speranza a coloro che si sentono soli, e di riconciliazione a coloro che hanno avuto dissapori con qualcuno.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia può fare affidamento su una favorevole posizione di Marte per troncare legami con episodi dolorosi del proprio passato e rigenerare la propria energia mentale e fisica. Si intravedono possibili connessioni interessanti con i nativi del Toro e del Sagittario – perché non riconsiderarle? Ricorda però, la mente è sempre preminente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è fondamentale non procrastinare decisioni o incontri. Questo momento richiede con urgenza di liberarti da certi oneri. Il tuo oroscopo si rivela particolarmente intrigante per chi sta sondando l’orizzonte in cerca di nuove amicizie.

Oroscopo del Sagittario

Gli astri raccontano di un Sagittario che ha vissuto momenti di tensione nel weekend appena trascorso. Oggi più che mai, trovi sul tuo cammino individui che, in preda alle proprie frustrazioni, tentano di scaricarle su di te, spingendoti in un angolo con l’accusa di mancare di chiarezza e affidabilità. Ma, come sanno bene gli astri, la realtà è tutt’altra!

Oroscopo del Capricorno

Come uno dei segni più sensibili dello zodiaco, Capricorno, stai per sperimentare un periodo di emozioni intense e scoperte personali. Venere, il pianeta dell’amore, sta suggerendo un’onda di euforia che aumenterà gradualmente ogni giorno. Questa sensibilità può portarti ad essere molto meticoloso nelle tue decisioni.

Oroscopo dell’Acquario

Benvenuti all’Acquario! È il momento di ritrovare la vostra audacia e di abbracciare una situazione rivoluzionaria che vi condurrà verso nuovi orizzonti. Tuttavia, con Marte in posizione avversa, bisogna fare attenzione. Non sempre avrete l’energia fisica necessaria.

Oroscopo dei Pesci

Vedrai ritornare gradualmente un senso di calma e quiete che prevarrà nelle settimane a venire. Lascia andare le preoccupazioni che ti hanno assillato all’inizio del mese…sei degno di molto di più. Presto avrai buone notizie, di cui parlerò a breve.

