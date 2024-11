Il prossimo weekend promette emozioni e approfondimenti esclusivi con due imperdibili appuntamenti di “Verissimo“, il celebre talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo insieme gli ospiti e i temi al centro delle puntate di sabato 16 e domenica 17 novembre.

Sabato 16 novembre: racconti personali e storie di vita

Sabato, a partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin accoglierà in studio Sophie Kinsella, celebre scrittrice britannica nota per i suoi trentatré best seller amati in tutto il mondo. L’autrice presenterà il suo nuovo romanzo, Cosa si prova, condividendo anche la sua personale battaglia contro il cancro.

A seguire, spazio a una delle figure più amate nel mondo del make-up: Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, che si racconterà tra carriera e vita privata. Inoltre, ci sarà un’intervista a Eleonora Cecere, volto noto di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello.

Tra gli altri ospiti, Rozsa, moglie di Rocco Siffredi, e Dalila Di Lazzaro, che presenterà il suo compagno Manuel. La puntata si chiuderà con gli aggiornamenti sulla vita sentimentale di Matilde Brandi.

Domenica 17 novembre: storie di coraggio e successi

Domenica, a partire dalle ore 16:00, sarà il turno di Chiara Balistreri, giovane che ha trovato la forza di denunciare pubblicamente le violenze subite dall’ex fidanzato, raccontando la sua drammatica esperienza sui social per sensibilizzare sull’importanza di prevenire i femminicidi.

L’attore e scrittore Salvatore Esposito, protagonista di un momento d’oro della sua carriera, parlerà del suo nuovo libro Le streghe di Lourdes. In studio anche il cantautore Sal Da Vinci accompagnato dal figlio Francesco, per condividere il valore della musica come unione familiare.

La puntata vedrà inoltre un’intervista speciale con Anna Pettinelli, storica voce radiofonica e ora insegnante ad Amici, in compagnia della figlia Carolina. Non mancheranno poi racconti emozionanti con Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca, che si apriranno sulle loro esperienze di vita e professionali.

Un weekend ricco di ospiti e storie di grande ispirazione, da non perdere su Canale 5.