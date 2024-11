Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 16 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 16 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avverti un’energia e una forza interiore potentissime. È imprescindibile che tu presti la massima attenzione a tutto ciò che accade nel tuo ambiente lavorativo perché le opportunità non ti stanno certo sfuggendo. Per quanto riguarda i rapporti familiari, tra genitori e figli, e con i parenti più in generale, ci sono delle questioni problematiche da risolvere. Fa’ attenzione, questo è un periodo in cui le cose potrebbero non andare come previsto o desiderato. Potresti aver già rilevato questa tendenza problematica sin dagli inizi del mese, attorno al giorno 6, quando le contrarietà hanno iniziato a manifestarsi.

Oroscopo del Toro

Toro, questa è una fase di rinascita, in particolare se, come mi sembra di comprendere, hai dovuto affrontare una serie di difficoltà sentimentali. Oggi, il timone è nelle tue mani, ed è tu a decidere quale rotta prendere. Desidero che tu possa dichiarare “sono sotto l’effetto dell’amore”, poiché Venere, in armonia con la Luna, intensifica la tua apertura emotiva e aumenta il tuo ardore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, hai la possibilità di andare oltre gli spigoli degli ultimi momenti. Questa opportunità si presenterà solo se stasera riuscirai a mantenere la calma. È un periodo di decisioni importanti, di mutamenti. Il passaggio di Giove nel tuo segno sta portando un’energia di trionfo, ma dovresti osservarla con cura in quanto Giove può nascondere delle sfide. Ci potrebbero essere intoppi e quindi c’è una probabilità che un incarico di grande responsabilità possa portare con sé momenti di elevato stress o possibili contrasti nelle relazioni con gli altri.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, potrebbe trattarsi di un giorno indirizzato al recupero, ma molto è nelle vostre mani. Dal punto di vista emotivo e sentimentale, potrebbero presentarsi alcune lievi tensioni: forse avete perso fiducia in qualcuno. Ricordate che gli eventi del 12 e 13 novembre vi hanno portato a innalzare delle controversie: però potreste ritornare su una linea più conciliante entro il fine settimana, ovvero domenica.

Oroscopo del Leone

Leone, è il momento di iniziare a cogliere gli affascinanti benefici che Marte sta portando nel tuo segno, insieme a una certa brillantezza data dal mercurio. Tuttavia, tieni in considerazione che la posizione della luna può tendere a renderti piuttosto critico durante le ore serali. Questo potrebbe farti sentire particolarmente stanco arrivando a sera.

Oroscopo della Vergine

Vergine, occhio alle individui che non ti supportano, hai già sperimentato una delusione in passato, intorno alla fine della primavera. Forse questa è stata la ragione del tuo cambiamento di percorso. Ora, con la Luna in un ruolo rilevante, l’amore ha la possibilità di trionfare.

Oroscopo della Bilancia

Il periodo di turbolenza per i nati sotto il segno della Bilancia sta finalmente giungendo al termine. Questo porterà alla luce un momento di valutazione e positività. Se c’è un individuo che attira il tuo interesse e senti che il sentimento è reciproco, non esitare a organizzare un incontro. Suggerirei di programmare un tale incontro tra Sabato 16 e Domenica 17.

Oroscopo dello Scorpione

Amico Scorpione, sento che sei pronto e desideroso di tirar fuori il meglio di te. Tuttavia, la luna in opposizione oggi suggerisce la possibilità di lievi ambasce. Potrebbe esserci un leggero fastidio fisico o una generale stanchezza. Forse questa mattina ti sei svegliato all’alba o non hai trascorso una notte di riposo adeguata. Non preoccuparti, vedo un periodo di recupero che inizia da sabato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, dall’arrivo dell’estate stai attraversando un periodo di tensione ed inquietudine. Questo è perfettamente comprensibile, data la trasformazione che sta interessando la tua vita. Questo weekend potrebbe presentarsi l’opportunità di un momento di riflessione per i tuoi sentimenti a lungo termine. Mercurio, nel tuo segno, promette favorevoli spunti nel campo lavorativo. Devi però prestare attenzione alla tua salute fisica, che potrebbe essere momentaneamente compromessa da questo periodo di stress.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, non sarà una sorpresa se dovessi trovarti a conversare dell’affetto che provi e potresti sperimentare un incremento significativo della passione. Gli eventi che si presentano alla tua strada non vanno ignorati. Tuttavia, cerca di mantenere una certa cautela nelle tue spese, risparmiando dove possibile.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, se ultimamente ti trovi a navigare in acque agitate a causa di una Luna poco favorevole, mantieni la calma. Non ti lasciare travolgere dagli eventi, e prima di trarre conclusioni affrettate, attendi l’arrivo di Domenica.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, stiamo attraversando periodi ricchi di progetti. Come ho evidenziato in precedenza, porti un peso importante e hai un compito da svolgere entro febbraio-marzo del 2025. Vuoi un consiglio da parte mia? Dedica del tempo alla persona a cui tieni di più.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.