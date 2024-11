La diciottesima edizione del Grande Fratello è entrata ormai a tutti gli effetti nel vivo e lo dimostrano le tante tematiche che hanno tenuto banco nel corso della dodicesima puntata. Diversi blocchi si sono alternati, con protagoniste le coppie della casa e non solo. Qualcuno ha ricevuto delle sorprese speciali, ma non sono mancate neppure le lacrime. Scopriamo cosa è accaduto nel corso dell’appuntamento andato in onda di martedì 12 novembre su Canale 5.

GF 18, dodicesima puntata: entra Stefano, triangolo Temptation Island

Era un ingresso già preannunciato e per i fan di Temptation Island l’attesa è finalmente terminata. Si ricongiunge all’interno della casa del GF uno dei triangoli nati nello show dell’amore, quello formato da Federica, Alfonso e Stefano. Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso ufficiale in veste di concorrente ma prima ha avuto modo di confrontarsi in un faccia a faccia in diretta con entrambi.

Degli scontri che, tuttavia, sembrano convincere poco il pubblico se paragonati a quelli che hanno intrattenuto durante l’edizione precedente. Un tentativo di seguire la stessa scia che, almeno per ora, appare poco riuscito.

GF 18, dodicesima puntata: la credibilità di Lorenzo e Shaila

Naturalmente anche nella dodicesima puntata il rapporto tra Lorenzo e Shaila è stato ampiamente affrontato. La credibilità del loro sentimento è stata messa letteralmente alla prova, con un televoto rivolto anche al pubblico a casa. Amore o strategia? Questa la domanda che è stata posta ai telespettatori e agli stessi inquilini, che si sono esposti dividendosi tra le due scelte. Una leggera maggioranza in entrambi i casi ha visto trionfare la fiducia nella love story che almeno per ora, ha le tutte le carte in regola per regalare nuove soddisfazioni.

GF 18, dodicesima puntata: Mariavittoria, sorprese e Tommaso

Al centro della puntata è stata anche Mariavittoria Minghetti. La dottoressa è stata elogiata per il suo carattere determinato, grazie al quale si mette costantemente in gioco nel reality show. Per lei è arrivato poi il momento di una sorpresa speciale. Dopo essersi aperta in confessionale sul rapporto teso con la madre, dalla quale non si è mai sentita pienamente apprezzata, ha incontrato proprio la donna. Un forte abbraccio ha unito le due, che si sono ritrovate dichiarandosi il reciproco amore.

Ma le emozioni non sono finite qui per la gieffina. Mancava, infatti, il grande ritorno dalla Spagna di Tommaso. Il ragazzo era stato spedito nel Gran Hermano una settimana fa per raggiungere la concorrente Maica, con la quale sembrava aver stretto un bel legame. I filmati però, hanno mostrato il suo due di picche alla ragazza, che ha inevitabilmente tranquillizzato Mariavittoria. Con sorpresa di tutti, Franchi ha rivelato finalmente di avere ormai una certa intimità con la dottoressa e di essere molto affezionato a lei. Perciò, i presupposti lasciano sperare in una vera liason tra i due.

GF 18, dodicesima puntata: Enzo Paolo Turchi abbandona

Per Enzo Paolo Turchi l’avventura del Grande Fratello è giunta al termine. Negli ultimi giorni gli inquilini lo hanno visto uscire dalla casa senza troppe spiegazioni, ma durante la puntata il ballerino ha raccontato le sue motivazioni. Nulla a che fare con le ipotesi di impegni lavorativi in un musical, come lui stesso ha chiarito, ma semplicemente la nostalgia troppo forte per la famiglia.

In un caloroso abbraccio, è stato salutato tra fiumi di lacrime dai compagni d’avventura, per poi varcare definitivamente la porta rossa e raggiungere la figlia Maria e la moglie Carmen Russo. I gieffini hanno perso dunque, un caposaldo di questa edizione.

GF 18, dodicesima puntata: immuni e nomination

Nella puntata di martedì c’è stato spazio anche per il televoto, il cui risultato ha rivelato gli immuni della settimana. Ad uscirne vincitrici sono state Mariavittoria e Shaila, a cui si sono aggiunti Giglio e Javier, scelti dai coinquilini, e Clayton, immunizzato dalle opinioniste.

Il blocco finale, come sempre, è stato dedicato alle nuove nomination. In molti hanno optato per Federica, affermando di averla scelta in quanto Clayton non era votabile. Ecco allora che la protagonista di Temptation Island finisce al prossimo televoto con Lorenzo, Amanda e Luca. In attesa di scoprire chi saranno i prossimi preferiti della settimana, scopri come rivivere le emozioni della dodicesima puntata con la replica in TV e streaming.