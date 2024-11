Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 12 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 12 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Attenzione Ariete, le stelle suggeriscono che quando la tua natura combattiva prende il sopravvento, possono sorgere problemi. Dal momento che Venere ha iniziato una fase di transito distintiva, potrebbero emergere tensioni da risolvere sia tra genitori e figli, sia tra partner – sposi o fidanzati. Il momento critico sarà soprattutto mercoledì, quindi presta la massima attenzione!

Oroscopo del Toro

Finalmente, Thor, Venere si schiera dalla tua parte. Se hai avuto conflitti con qualcuno, soprattutto dopo una rottura, potrai affrontarlo con più serenità. Molte difficoltà sono state superate e altre lo saranno ancora.

Oroscopo dei Gemelli

Immagino che il segno astrale dei Gemelli abbia dovuto gestire qualche divergenza di vedute recentemente, forse già a partire da domenica. Questo avrebbe potuto portare un po’ di tensione e una serie di ostacoli da risolvere.

Oroscopo del Cancro

I nati sotto il segno del Cancro si concentreranno decisamente di più sul lavoro rispetto al romanticismo a partire da questo momento. Infatti, qualora ci fosse una relazione amorosa che sta attraversando un periodo di crisi, è molto probabile che sia necessario programmare un appuntamento per discutere e capire quali sono le problematiche.

Oroscopo del Leone

Leone, sii consapevole che non sempre tutti sono al tuo fianco. Si può esibire un comportamento che sembra molto egocentrico oppure arrogante, anche se la realtà è diversa. In Amore, il fastidio eccessivo può condurre a prendere decisioni errate. Fai attenzione ad evitare ostacoli che potrebbero farti inciampare.

Oroscopo della Vergine

Se mi rivolgo all’astro della Vergine, ritengo che la Domenica sia stata una giornata leggermente opaca. Ancora una volta, oggi è importante gestire accuratamente gli eventi della vita quotidiana, tenendoti lontano da eventuali dispute. Sul fronte sentimentale, con l’appoggio positivo di Venere, esiste la possibilità di riabbracciare un amore che credevi scomparso.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non sarebbe opportuno ripercorrere incidenti nostalgici del passato in questo momento, stante la dissonanza di Venere che potrebbe ricordarti ad un’antica disillusione amorosa o una disputa. Indi ti suggerisco cautela quando tratti con i tuoi ex partner. Nota come la tua percezione dell’amore si sia evoluta nel tempo.

Oroscopo dello Scorpione

Sembrerebbe che per lo Scorpione questa sia l’occasione ideale per avanzare una proposta di grande importanza. Con Venere attiva e la Luna a favore, tutto sembra indicare un periodo di notevoli riconoscimenti. Certamente un bel momento gratificante.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, l’universo celeste favorisce le vostre inclinazioni indipendenti, purtroppo la domenica appena trascorsa non è stata brillante. Oggi potreste riscontrare qualche piccolo fastidio di salute, non siete nella vostra migliore forma ma state tranquilli, da domani si torna in carreggiata. Sul fronte affettivo, è il momento di fare alcune delucidazioni perché si percepiscono eccessive distanze, sia fisiche che emozionali.

Oroscopo del Capricorno

L’ingresso di Venere nel tuo segno, Capricorno, può aprire nuove prospettive affettive. Se un grande amore è già presente nella tua vita, questo transito lo arricchirà ulteriormente. Ma se il tuo cuore non batte ancora per qualcuno, l’oroscopo suggerisce di iniziare la ricerca, senza lasciarsi ostacolare dalla diffidenza. Sul fronte professionale, le tue aspirazioni troveranno presto soddisfazione: il lavoro è in una fase di crescita, e nonostante la presenza di qualche rivale, il tuo impegno sarà presto riconosciuto.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, le tue stelle ti permettono di dare qualcosa in più sia per te sia per gli altri. La congiuntura tra pianeti ti porterà ad ottenere piacevoli risultati senza attendere tanto. Riuscirai a vivere incontri davvero affascinanti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, fai attenzione a contenere la sensazione di malessere che, ahimè, ha avuto un’esplosione all’inizio del mese a causa dei tuoi guai professionali personali. Ricorda però che le tue concezioni hanno il potenziale di fiorire e progettare azioni concrete entro la conclusione del mese in corso.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.