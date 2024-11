Nella casa del Grande Fratello continuano le dinamiche tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez. Specie quest’ultimo, in queste ore, si è lasciato andare a delle confessioni con Amanda Lecciso inerenti il rapporto con la ballerina. Javier ha portato alla luce una richiesta, piuttosto bizzarra. Ecco di che cosa si tratta.

Cosa ha chiesto Shaila Gatta a Javier Martinez che ha turbato il ragazzo

Javier Martinez si è lasciato andare a delle confessioni con Amanda Lecciso. Quest’ultima ha cercato di capire quale sia la posizione del giovane rispetto a quanto accaduto tra Shaila e Lorenzo. Ebbene, a tal proposito, il pallavolista ha ammesso di non riuscire a vedere la Gatta come un’amica, sta di fatto che ha reputato alquanto assurda una richiesta fatta dalla giovane.

Nello specifico, Javier ha svelato che la sua coinquilina, durante un loro chiarimento, gli ha chiesto di andare a prendere un caffè insieme una volta terminata la loro esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, Martinez ha reputato alquanto assurda questa proposta in quanto non ha nessuna intenzione di mantenere un rapporto d’amicizia con la ragazza.

Amanda punge Javier: è interessato a qualche altra ragazza del GF?

Per contro, invece, Lorenzo Spolverato ed Helena Perestes sembrano propensi a mantenere un clima cordiale e amichevole in casa, ma per Javier non è la stessa cosa. Amanda, allora, ha invitato il compagno d’avventura a guardarsi attorno. In particolar modo, gli ha chiesto cosa pensasse di Mariavittoria Minghetti. La donna lo ha un po’ provocato facendo delle allusioni ammiccanti.

Ebbene, il giovane ha replicato in maniera molto tranquilla dicendo di non essere particolarmente attratto da lei. La reputa una bellissima ragazza, ma se ci avesse voluto provare con lei, lo avrebbe già fatto. Sarà davvero così? Da chi sarà attratto, dunque, Javier, forse davvero da Federica Petagna?Non resta che attendere la prossima puntata del GF, che slitta al martedì invece che al consueto lunedì, per vedere se l’argomento sarà affrontato.