A distanza di un bel po’ di giorni, Shaila Gatta e Javier Martinez hanno finalmente avuto un confronto nella casa del Grande Fratello. Il tutto si è verificato nella notte, dopo la messa in onda della puntata del programma. A richiedere un chiarimento con il coinquilino è stata la ballerina, la quale si è avvicinata a lui con fare dimesso. In questa circostanza, però, anche Javier si è mostrato particolarmente propenso a mettere da parte il rancore. Tra di loro, infatti, c’è stato un epilogo inaspettato.

Le scuse di Shaila Gatta e Javier Martinez dopo la puntata del GF

Shaila Gatta e Javier Martinez hanno avuto un chiarimento dopo la puntata di ieri del GF. La ragazza si è detta molto dispiaciuta di aver ferito i sentimenti del suo compagno d’avventura. La giovane, però, ci ha tenuto a precisare di non averlo mai preso in giro. Se si è avvicinata a lui lo ha fatto in quanto l’ha sempre reputato un ragazzo dalle mille qualità, pertanto, si è voluta dare una chance.

Purtroppo, però, le cose non sono decollate e non c’è stata la scintilla, ragion per cui Shaila ha deciso di interrompere la frequentazione e di concentrarsi su Lorenzo Spolverato, da cui è decisamente più attratta. La Gatta, però, ha ammesso di essere rimasta male nel momento in cui Javier ha fatto tutte quelle confessioni private sulle cose che i due si sono raccontati e confidati sotto le coperte. Lei non avrebbe agito in questo modo, tuttavia, ha voluto comprendere le motivazioni del coinquilino.

La reazione inaspettata di Javier

Dinanzi queste parole, Javier è intervenuto ed ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, Shaila sia attratta da quello che non ha. Inoltre, il pallavolista per la prima volta si è anche scusato con la giovane dicendo di essere dispiaciuto di aver spifferato ai quattro venti le confessioni private che i due si sono scambiati. Ad ogni modo, ha agito d’istinto, ferito nell’orgoglio per quanto fosse accaduto.

Javier, inoltre, ha anche precisato che, molto probabilmente, non riuscirà mai a vedere Shaila solamente come un’amica all’interno della casa del GF. Malgrado questo, però, entrambi si sono impegnati allo scopo di stabilire un rapporto pacifico e conviviale. Al termine del confronto, infatti, i due si sono scambiati un tenero abbraccio che ha sancito ufficialmente la pace tra di loro. Ma durerà a lungo?