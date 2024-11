Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 9 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 9 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Sono dell’opinione che l’Ariete, questo segno dello zodiaco, sia pieno di vitalità. È come se fosse difficile trattenere la sua energia innata, che sembra crescere grazie all’influenza di Mercurio, Venere, Marte e Giove. Nutro la speranza che molte circostanze pregresse che hanno causato ostacoli, siano superate in maniera positiva. Prevengo inoltre novità affettive per coloro che aspirano a un cambiamento in questo campo.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro ha finalmente risolto alcuni problemi pendenti, focalizzandosi maggiormente sulla sfera economica piuttosto che su quella sentimentale. Tuttavia, potrebbe essere il momento adatto per cambiare questo approccio, specialmente perché da lunedì avremo l’influenza positiva di Venere. Quindi, sebbene ci sia stato un periodo di difficoltà, di distanza o addirittura separazione, ci sarà la possibilità di riparare le relazioni deteriorate o, in alcune circostanze, di scoprire un nuovo amore.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, avrete un’opportunità migliore per parlare d’amore da lunedì, con il transito di Venere che smette di essere contrario. Questa sarà la chiave per mantenere un comportamento più leggero, qualcosa che avreste sentito mancare all’inizio di novembre, un periodo che potrebbe avervi causato un po’ di stress. Se avete delle questioni delicate da trattare, vi consiglio di affrontarle oggi piuttosto che rimandare a domani.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, la vostra ispirazione astrale vi incoraggia a correre dietro ai vosti desideri. Nonostante Giove non sia ancora nel vostro spazio zodiacale, egli mormora che ciò che architettate non è né impossibile né inconcepibile – come ho illustrato nel mio manoscritto sul 2025, questo grande cambiamento è in agguato. Un avvertimento però: in materia d’amore, la vostra esigenza si è intensificata e non tollerate chi non risponde alle vostre aspettative. Da lunedì, questa insoddisfazione troverà voce.

Oroscopo del Leone

Leone, sei destinato a ricevere messaggi significativi dal pianeta Mercurio, riconosciuto per modellare cruciali legami e interazioni. Inoltre, il passaggio visibile di Marte innesca energia, logica e quella minima dose di pazzia che agevola il conseguimento di importanti traguardi. Come ho sottolineato nel mio volume, sei uno dei segni astrologici chiave del 2025.

Oroscopo della Vergine

Quali energie si stanno accumulando nella Vergine? Bene, dall’inizio abbiamo visto iniziativi ben orchestrate, interessanti cambi di marcia a partire da giugno. Tuttavia, se do un’occhiata all’influenza di Mercurio e Giove, emerge qualche nube sul fronte finanziario. Potrebbe esserci una nebbia di incertezza che avvolge ancora la situazione, forse meno limpida di quanto gradiresti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, dà slancio alle tue imprese professionali e mira ad affrontare l’imminente futuro con un atteggiamento positivo. Questa mentalità ti guiderà attraverso una lieve crisi, che per alcuni si è manifestata anche a livello fisico. Quanti di voi hanno risentito dell’opposizione di Marte. Ma presto! Da lunedì, il pianeta ha ripreso il suo corso diretto; un segnale positivo per l’avvio di nuovi esperimenti e progetti. Non mollare ora, Bilancia.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione dovrà concentrare le sue energie su domenica. La giornata odierna, similmente alla precedente, presenta una lista di impegni troppo lunga e qualche inaspettato ritardo. Non risulta quindi il momento più propizio per gestire potenziali dispute. Agire con pazienza e rimandare di 24 ore è la scelta consigliata.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, le stelle sono allineate a tuo favore, particolarmente per quanto riguarda viaggi e contatti sociali. Com’è nel tuo carattere, gioisci dell’incontro con nuove persone, che ti dà energia. C’è un significativo fervore di attività in arrivo per te, con la luna che si posiziona in modo propizio.

Oroscopo del Capricorno

Una gratificante realizzazione è all’orizzonte per il Capricorno, avversari e competitor appaiono sconfitti. La domenica segnerà un rinvigorimento della passione fisica.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, la Luna nel tuo segno dà vita a emozioni splendide ma al contempo, risveglia un’anima ribelle contro ciò che ti costringe. È possibile che senti il bisogno di un cambiamento radicale.

Oroscopo dei Pesci

Attenzione cari Pesci, novembre ha dato il via con alcune sfide. È fondamentale che ora ritroviate la calma e la stabilità, particolarmente nel settore sentimentale. Cercate di pianificare qualcosa di piacevole per la giornata successiva.

