Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo lungo blocco dedicato a Barbara De Santi. La donna, nel corso della puntata di ieri del talk show aveva avuto uno sfogo a causa della forte delusione provata per il comportamento di Vincenzo nei suoi riguardi. La dama aveva anche abbandonato lo studio dicendo di non voler proseguire la sua esperienza. Quest’oggi, allora, Maria De Filippi le ha chiesto di rivelare, una volta per tutte, se ha intenzione di continuare il suo percorso a UeD oppure no. Ebbene, in men che non si dica, si è aperto un dibattito piuttosto lungo.

Barbara vuole lasciare Uomini e Donne: cosa è successo

Barbara De Santi ha dichiarato di voler abbandonare Uomini e Donne nella puntata di oggi. La dama, dopo aver lasciato lo studio dicendosi molto provata, è stata richiamata da Maria per parlare. La conduttrice ha cercato di capire le sue intenzioni in merito alla permanenza nel programma oppure no. Ebbene, in tale occasione, la donna ha ammesso di non voler continuare in quanto non riesce a sopportare di vedere Vincenzo relazionarsi con altre donne.

Secondo Gianni Sperti la reazione di Barbara è stata eccessiva, in quanto non è sposata con Vincenzo, ma i due sono usciti solamente un paio di volte. Maria, allora, ha interpellato direttamente il cavaliere che, tuttavia, ha ammesso di non avere nulla da dire a riguardo. Tina Cipollari è rimasta spiazzata dalla glacialità del cavaliere, sta di fatto che gli ha detto di essere spaventoso quando ha queste reazioni così impassibili dinanzi la sofferenza di una donna. Tra i due, dunque, si è avviata una discussione piuttosto accesa.

Maria lapidaria con Barbara: la decisione finale

Successivamente, poi, Maria ha chiesto nuovamente a Barbara cosa volesse fare e, a quel punto, la donna ha chiesto alla conduttrice cosa farebbe lei. Dinanzi questa domanda, la presentatrice è stata lapidaria ed ha detto che lei non si sarebbe mai comportata come Barbara. Questo non perché sia una persona rancorosa, anzi, ma semplicemente perché non avrebbe mai dato tutta quell’importanza alle pochissime uscite fatte con un uomo. Lo studio è esploso in un applauso.

Dopo questo discorso, la De Filippi ha chiesto a Barbara con chi volesse ballare, e lei ha risposto facendo il nome di Alessandro. La conduttrice, però, ha ritenuto inopportuna questa decisione, sta di fatto che ha fatto di tutto per spronare Barbara a fare una scelta di “cuore”. Dopo diversi battibecchi e tira e molla, alla fine, Vincenzo si è alzato ed ha preso la donna a ballare. Dopo questo gesto, però, le cose non sono sembrate molto diverse, anche se Barbara ha deciso di non andare più via.