Shaila Gatta e Federica Petagna hanno subito trovato una certa intesa all’interno della casa del Grande Fratello. A confessarlo è stata direttamente la nuova arrivata, la quale ha ammesso di aver subito notato di avere tante cose in comune con la coinquilina. In queste ore, infatti, le due ragazze si sono lasciate andare a delle confessioni molto interessanti, specie in merito alla loro vita sentimentale.

Le confessioni di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato al GF

Durante una sessione di confidenze in privato, Shaila Gatta si è aperta con Federica Petagna in merito a quello che sta vivendo all’interno della casa del Grande Fratello con Lorenzo Spolverato. La ballerina non ha potuto fare a meno di ammettere di sentirsi davvero notevolmente coinvolta dal suo compagno d’avventura.

L’esperienza che i due hanno vissuto in Spagna è servita per far in modo che lei si rendesse coto di quanto fosse attratta da Spolverato. Questo è il motivo per il quale non riesce a staccarsi da lui e non ha nessuna intenzione di farlo. La Gatta è arrivata addirittura ad ammettere di sentire le farfalle nello stomaco ogni volta che lo vede, che lui la tocca e che stanno insieme.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il consiglio di Shaila a Federica su Alfonso

In virtù di tutto questo, dunque, Shaila non ha nessuna intenzione di farsi scappare questa occasione. La giovane ha anche dichiarato di vedere Lorenzo anche al di fuori del programma. Nel dettaglio, la ballerina si immagina una vita al suo fianco anche fuori dai giochi. Insomma, si tratta di confessioni decisamente molto forti ed importanti che vanno a scontrarsi con quanto dichiarato dai due durante la scorsa puntata del GF. In tale occasione, infatti, entrambi dissero di non reputarsi fidanzati, ma alla luce di tutto ciò, le cose sembrano stare in maniera differente.

Federica è apparsa molto felice per la sua coinquilina e, successivamente, Shaila ha voluto darle un consiglio in merito a quanto sta accadendo con Alfonso D’Apice. Nello specifico, la ballerina ha invitato l’amica a non permettere a nessuno di influenzare la sua esperienza all’interno della casa. Questa è una cosa assolutamente sua su cui nessuno deve mettere bocca. Federica ha molto apprezzato i consigli della coinquilina ed ha ammesso di avere tutta l’intenzione di seguirli.