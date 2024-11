É stato molto movimentato l’ultimo appuntamento su Canale 5 con il Grande Fratello. La diciottesima edizione è giusta all’undicesima puntata, durante la quale Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico attraverso momenti molto diversi. I concorrenti hanno avuto modo di scoprire qual è stato il destino dei nominati al televoto, ma non è finita qui.

Tante le sorprese che si sono alternate, tra grandi emozioni che hanno scaldato il cuore e nuovi incredibili ingressi. Scopriamo quali sono stati i punti salienti della serata.

GF 18, undicesima puntata: Shaila e Lorenzo contro tutti

Sembra ormai impossibile che passi una puntata senza parlare di loro. Shaila e Lorenzo sono stati protagonisti assoluti della settimana dopo il rientro dalla Spagna. Il primo blocco dunque, è stato dedicato proprio a loro, bersagliati da una gran parte della casa per i loro comportamenti giudicati troppo lascivi. Le effusioni pubbliche sono state piuttosto criticate, perfino dalle opinioniste che hanno consigliato un po’ di tatto in più. La ballerina, in particolare, è stata accusata di recitare anche quando piange (senza lacrime) ed ha avuto un confronto diretto con Mariavittoria.

GF 18, undicesima puntata: sorprese ed emozioni

Alla stessa Shaila la pillola è stata indorata con una sorpresa carica d’emozione. L’ex velina di Striscia la Notizia ha potuto riabbracciare il papà Cosimo, il quale ci ha tenuto a confermarle il suo sostegno e il suo amore in questo momento particolare.

Una grande commozione è derivata anche dalla sorpresa riservata a Javier. Il pallavolista ha raccontato la sua difficile storia, rivelando le difficoltà dovute alla perdita della cara mamma quando aveva soltanto 12 anni. Per lui, una lettera di incoraggiamento dal padre, che gli ha trasmesso tutto il calore della sua famiglia molto unita. Il momento ha lasciato in lacrime molti degli inquilini, tra cui Enzo Paolo Turchi.

GF 18, undicesima puntata: entra il nuovo concorrente

Era già stato annunciato da tempo, per cui in questo caso le sorprese erano ben poche, ma per l’ex fidanzato di Temptation Island è arrivato il momento di varcare la porta rossa. Il tutto è iniziato con l’ingresso di Federica Petagna, che nel frattempo ha iniziato a viversi serenamente la sua esperienza da single nella casa.

Questo perlomeno fino all’arrivo di Alfonso, dapprima giunto per un confronto e poi entrato ufficialmente da concorrente. La ragazza è apparsa piuttosto tranquilla e felice del suo arrivo nel reality show, ma questo certamente porterà a nuove interessanti dinamiche.

GF 18, undicesima puntata: super ospite nella casa, Tommaso vola

Una gradita presenza ha allietato i gieffini durante l’undicesima puntata. Diletta Leotta, pronta a partire con la nuova stagione de La Talpa su Canale 5, è entrata in casa facendo uno scherzo a Tommaso Franchi. L’idraulico è stato “illuso” con l’idea che la conduttrice potesse entrare in gioco come concorrente, mentre si trattava soltanto di un breve saluto.

Ma le sorprese per il gieffino non sono terminate. Poco prima della conclusione della serata, Tommaso è stato rallegrato dall’ingresso di due ballerine di flamenco, che l’hanno letteralmente trascinato via per partire alla volta della Spagna. Nel Gran Hermano spagnolo potrà finalmente rincontrare la sua Maica. Peccato però, che proprio adesso tutto sembrava finalmente filare liscio con Mariavittoria.

GF 18, undicesima puntata: eliminato e nomination

Tra i momenti più attesi della serata c’è stato quello dell’eliminazione ufficiale. Il primo a salvarsi è stato Clayton, che ha lasciato a contendersi il posto nella casa Iago, Mariavittoria ed Amanda. Tra questi tre il pubblico ha deciso di far uscire definitivamente dal gioco Iago Garcia, con grande sorpresa del pubblico in studio e a casa.

La serata si è conclusa come sempre con le nomination. Gli immuni scelti dagli inquilini per questa settimana sono stati Yulia ed Enzo Paolo. A loro si sono aggiunti Tommaso, salvato da Cesara Buonamici, e Luca Calvani, scelto da Beatrice Luzzi. A finire al televoto per la prossima settimana sono stati dunque Shaila, Clayton e Mariavittoria. In attesa di sapere cosa accadrà nel prossimo appuntamento, scopri come rivivere le emozioni della puntata guardando la replica in TV e streaming.