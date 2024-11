La puntata di questa sera del Grande Fratello sarà caratterizzata da diversi colpi di scena. Molti saranno gli argomenti che saranno trattati, ma altrettanti gli eventi inaspettati. Ci sarà l’ingresso di un nuovo concorrente, una sorpresa per un’inquilina, un ragazzo volerà in Spagna e non solo. Ecco tutto quello che succederà.

Nuovo ingresso, faccia a faccia e sorpresa nella puntata del 4 novembre del GF

La puntata del GF del 4 novembre sarà molto movimentata. Tra gli eventi più attesi ci sarà l’ingresso nella casa di Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna. Come reagirà la ragazza nel momento in cui se lo ritroverà davanti? Molto probabilmente non sarà particolarmente stupita in quanto in questi giorni ha confessato di aspettarselo. Tra i due, dunque, ci sarà un primo confronto, ma nel corso dei giorni ne vedremo sicuramente delle belle.

Shaila Gatta, invece, avrà un importante faccia a faccia con Javier Martinez dopo quello che è accaduto nella scorsa puntata. Successivamente, poi, la ragazza riceverà anche una sorpresa molto piacevole, ovvero, avrà modo di incontrare suo padre e tra i due ci sarà un momento molto emozionante. Ma i colpi di scena non sono finiti qua.

Arriva Diletta Leotta, eliminato e concorrente vola in Spagna

Domani sera, su Canale 5, partirà la nuova edizione de La Talpa, che torna in onda dopo tanti anni di pausa. A condurre il reality show ci sarà Diletta Leotta che, per l’occasione, questa sera sarà ospite al Grande Fratello. La giornalista sportiva farà qualche anticipazione in merito al programma che si accinge ad aprire i battenti.

Come rivelato nella puntata odierna di Mattino 5, ci sarà una sorpresa anche per Tommaso Franchi. Il ragazzo, infatti, dovrà andare in Spagna per incontrare Maica Benedicto. Come la prenderà Mariavittoria Minghetti, che in questo periodo si è piuttosto avvicinata al coinquilino? Infine, poi, nella puntata di questa sera del GF ci sarà un’eliminazione. Chi tra Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross e Amanda Lecciso verrà eliminato dal programma? Staremo a vedere.