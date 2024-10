Si è svolta lunedì 28 ottobre una delle più attese puntate della diciottesima edizione del Grande Fratello. In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha condotto un appuntamento ricco di novità, che hanno cambiato in modo definitivo le dinamiche in casa.

I telespettatori hanno potuto assistere al grande ritorno degli inquilini partiti per la Spagna, che hanno affrontato di fronte a tutti la nascita di nuove passioni amorose. Ma qualcuno ha inaspettatamente deciso di lasciare per sempre il reality show, mentre nuovi volti si sono aggiunti al cast. Scopriamo i momenti più importanti della decima serata del GF 18.

Gf 18, decima puntata: Shaila e Lorenzo rientrano, la reazione di Helena e Javier

Difficile negare che il rientro in gioco di Shaila e Lorenzo fosse una delle svolte più desiderate dal pubblico del GF. In una settimana nel Gran Hermano è successo davvero di tutto e per i due è arrivata l’ora di fare i conti con gli ex coinquilini. Proprio questi sono stati messi di fronte alla realtà: i filmati che mostravano i gieffini nel reality show spagnolo hanno lasciato a bocca aperta i concorrenti.

Ma non è finita qui, perché dopo poco è arrivato il momento dell’ingresso ufficiale dei due. Se da una parte gli amici sono stati molto felici di vederli, meno accoglienti sono stati Javier ed Helena. Entrambi visibilmente scioccati dal loro avvicinamento, hanno affrontato faccia a faccia i rispettivi ex flirt. La forte tensione non ha lasciato spazio a chiarimenti. “Mi limiterò a salutarla educatamente”, ha affermato il pallavolista deluso da Shaila.

GF 18, decima puntata: entra Federica Petagna

Nel corso della decima puntata, c’è stato spazio anche per gli appassionati di Temptation Island. Come preannunciato, anche in questa edizione prosegue il crossover con lo show di Maria De Filippi, che presta al GF Federica Petagna. La ragazza è stata al centro di un lungo spezzone, durante il quale è stata raccontata nel dettaglio la sua vicenda agli inquilini della casa.

Federica è stata poi presentata come concorrente ufficiale ed ha varcato a tutti gli effetti la sua porta rossa. Inizia così per la bellissima napoletana una nuova avventura, che la vedrà protagonista dal punto di vista dei sentimenti. Dopo aver rotto con l’ex Alfonso infatti, secondo alcuni rumor avrebbe già puntato uno dei concorrenti del GF e sarebbe pronta a smuovere ancora una volta le dinamiche della casa.

GF 18, decima puntata: un addio inaspettato, sorprese d’amore

Le sorprese per gli inquilini sono state moltissime. Una delle più tristi ha visto una concorrente prendere una decisione piuttosto immediata, che ha lasciato le compagne di gioco distrutte. Si tratta dell’incontro di Eleonora Cecere con il marito Luigi, arrivato al punto di chiederle di abbandonare il GF per tornare a casa. L’uomo ha spiegato di non riuscire più a gestire le due figlie da solo e di necessitare il sostegno dell’ex showgirl. Eleonora non ha esitato a correre via, lasciando le Non è la Rai in lacrime, ma pronte a ricominciare come un duo.

É stato poi il momento di Jessica Morlacchi, sottoposta ad uno speed date finto durante il quale avrebbe dovuto scegliere un potenziale fidanzato tra più opzioni. Il tutto, alla fine, era solo una scusa per vedere un videomessaggio del padre che l’ha tranquillizzata confermandole un tifo sfrenato.

Grandi emozioni anche per Tommaso, che ha rivissuto il momento della veloce uscita dalla casa della concorrente spagnola Maica. I due sembrano proprio aver fatto breccia nel cuore l’uno dell’altra, tanto che per il ragazzo è stato impossibile trattenere la commozione. Lei, dal Gran Hermano, le ha inviato un cuoricino simbolico e c’è già chi chiede un nuovo gemellaggio con il reality show, mentre Mariavittoria cova gelosia.

GF 18, decima puntata: immuni e nomination

Anche la decima puntata si è conclusa, come sempre, con le nomination. Il televoto della scorsa settimana ha decretato come preferite Jessica ed Helena. Le due ragazze immuni sono state chiamate a nominare un gieffino e, nonostante il disaccordo della modella, hanno ripiegato su Iago. Si sono aggiunti agli immuni Shaila e Lorenzo, mentre Luca Calvani è stato salvato dalla casa.

Le opinioniste Cesara e Beatrice invece, hanno salvaguardato la presenza di Javier. Le nomination dunque, hanno portato a conoscere l’identità di chi sarà a rischio eliminazione nel prossimo appuntamento di lunedì. A Iago si sono uniti Clayton, Amanda e Mariavittoria. Nell’attesa di sapere come proseguirà la vita nella casa travolta dai cambiamenti, non resta che scoprire come vedere la replica della puntata in TV e streaming.