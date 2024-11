Come volevasi dimostrare, dopo l’ingresso di Federica Petagna nella casa del Grande Fratello, presto ci sarà quello di Alfonso D’Apice. La notizie era nell’aria già da un po’ di tempo, ma qualche giorno fa è stata confermata da Dagospia. Pare che l’ingresso di Alfonso sia previsto proprio per la puntata del GF di domani, lunedì 4 novembre. A quanto pare, però, Federica si sarebbe lasciata scappare qualcosa di troppo.

Federica sapeva già che Alfonso sarebbe entrato al GF lunedì? Cosa è emerso

Alfonso D’Apice è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello. Il concorrente si troverebbe attualmente in isolamento in hotel prima di varcare la soglia della porta rossa. Nel frattempo, all’interno dell’abitazione di cinecittà Federica sta iniziando ad ambientarsi parecchio e a mostrare anche interesse per qualcuno. Nello specifico, sembrerebbe che la giovane abbia messo gli occhi su Javier Martinez. Una volta terminato il quadrilatero amoroso che lo vedeva coinvolto insieme a Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dato che questi ultimi due sono diventati una coppia, il ragazzo è totalmente sulla piazza.

Ad ogni modo, a creare nuove dinamiche e colpi di scena sarà l’ingresso di Alfonso nella casa, di cui sembrerebbe che Federica fosse già a conoscenza. Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato che la ragazza, parlando con alcuni compagni d’avventura, pare che abbia rivelato di credere che questo lunedì sarebbe arrivato il suo ex fidanzato. Dopo aver pronunciato queste parole, la regia del programma ha subito provveduto a cambiare inquadratura, cosa che ha reso il tutto ancora più sospetto. Adesso non è chiaro se la sua sia stata una mera supposizione, ma è molto probabile che, in realtà. la ragazza sapesse già quello che sarebbe accaduto.

Nasce un nuovo quadrilatero al Grande Fratello?

In merito al Alfonso, intanto, il ragazzo pare che abbia come unico obiettivo quello di riuscire a riconquistare la sua ex fidanzata, la quale ha deciso di interrompere la loro storia dopo ben 8 anni di fidanzamento. Questo, dunque, contribuirà certamente a far nascere nuove dinamiche, specie alla luce dell’interesse che sembra stia nascendo tra Javier e Federica.

Come se non bastasse, poi, a completare il quadrilatero amoroso potrebbe arrivare anche Stefano Tediosi. Ricordiamo, infatti, che il ragazzo aveva iniziato una frequentazione con Federica una volta terminato Temptation Island. Dopo poco tempo, però, le cose sarebbero giunte al termine, anche perché lui non avrebbe apprezzato la decisione di lei di entrare al GF. Dunque, non resta che attendere per vedere cosa succederà in questo nuovo capitolo del GF targato Temptation Island. Queste manovre riusciranno ad aumentare l’interesse dei telespettatori?