La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata in modo esilarante con un confronto tra Gemma Galgani e Fabio. In men che non si dica il clima è divenuto subito bollente. Poi si è passati ad altre dinamiche inerenti non solo il Trono Over, ma anche quello Classico. Ecco cosa è successo.

Momenti di fuoco tra Gemma e Fabio a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Fabio stanno proseguendo la loro conoscenza alla grande. Nella puntata di oggi di UeD, i due hanno raccontato di aver trascorso una cena insieme mangiando ostriche e champagne. I due si sono detti piacevolmente colpiti l’uno dall’altra, sta di fatto che Gemma aveva una luce negli occhi che non si vedeva da molto tempo. I presenti in studio, allora, li hanno incoraggiati a ballare insieme in maniera sensuale. I due non se lo sono fatti ripetere due volte ed hanno dato luogo a ben tre balli sensuali. Il primo è stato neutro, il secondo è stato una bachata, mentre alla fine hanno ballato la lambada dando luogo ad una performance a piedi scalzi estremamente passionale. Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulla cosa evidenziando come Fabio fosse passionale, mentre Gemma un po’ legnosa.

Tra Fabio e Gemma non è scattato il bacio, ma… #UominieDonne pic.twitter.com/OH4KQwBA36 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 4, 2024

A seguire, poi, si è parlato di Gabriele e Sabrina. I due si sono accomodati al centro dello studio in quanto ciascuno di loro ha ricevuto la visita di due spasimanti. Lui ha mandato via entrambe le dame venute per lui, mentre Sabrina ha deciso di tenerne uno. Marcello Messina e Giada stanno procedendo la loro conoscenza e sembrano essere giunti ad un punto piuttosto importante della loro conoscenza, sta di fatto che si sono dati l’esclusiva e si sono detti propensi a lasciare il programma, cosa che avverrà a breve. Alessio Pili Stella e Prasanna, invece, si stanno frequentando, ma ci sono state delle incomprensioni. Lei ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere che, tuttavia, ha deciso di non tenere, ragion per cui è stata attaccata.

Maria sbotta contro un corteggiatore, lui va via

Ad un certo punto, poi, ha chiesto la parola un corteggiatore di Martina De Ioannon, ovvero, Gianmarco. Il ragazzo ha detto di essere rimasto un po’ male del fatto che la tronista non l’abbia portato in esterna. Dato che di questo si è parlato parecchio tempo prima, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di attaccare il corteggiatore dicendogli di essersi svegliato solamente adesso. La conduttrice ha invitato il ragazzo a darsi una svegliata.

Successivamente, poi, Gianmarco ha ammesso di essere rimasto anche male del fatto che Martina abbia scelto di ballare con un corteggiatore nuovo invece che con lui. Dinanzi queste parole, Maria gli ha chiesto per quale ragione non prendesse la decisione di andare via. Anche la tronista gli ha detto che se se ne fosse andato non lo avrebbe rincorso. Malgrado questo, il giovane è rimasto seduto, ragion per cui Gianni Sperti gli ha dato del “sottone”. Dopo diverse esortazioni, poi, il ragazzo ha deciso di andare via e la tronista l’ha seguito.