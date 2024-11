Nella casa del Grande Fratello stanno nascendo nuove intese e consapevolezze. A mostrarsi particolarmente complici nell’ultimo periodo sono Federica Petagna e Javier Martinez. La ragazza, entrata al GF da solo una settimana, già sta dando modo di far parlare di sé e, molto presto, ce ne saranno da vedere delle belle dato che il suo ex Alfonso D’Apice entrerà nella casa. Ad ogni modo, nell’attesa che questo evento si verifichi, la giovane sta legando parecchio a Javier. I due, infatti, in queste ore si sono lasciati andare a delle confessioni.

Le confessioni di Federica Petagna a Javier Martinez al GF

Federica Petagna e Javier Martinez hanno qualcosa in comune. Entrambi, infatti, non stanno attraversando un momento molto piacevole dal punto di vista sentimentale. La differenza tra di loro, però, sta nel fatto che Federica è stata lei a interrompere la storia d’amore con il suo ex, mentre Javier è stato “scaricato” da Shaila Gatta che ha preferito legarsi a Lorenzo Spolverato. Ad ogni modo, entrambi stanno vivendo un momento molto delicato, che li sta portando ad avvicinarsi.

Nel corso di una chiacchierata, Feerica ha ammesso di essere molto suscettibile, questo perché per la prima volta nella sua vita si trova da sola e non fidanzata con Alfonso. Questo, ovviamente, la destabilizza, anche se sa che è la cosa giusta. Attualmente, infatti, la protagonista si sta trovando a fare i conti con dei cambiamenti importanti nella sua vita che non possono non destarle un po’ di preoccupazione.

La replica di Javier, sta nascendo qualcosa tra i due o è solo amicizia?

Javier ha ascoltato con partecipazione lo sfogo della giovane, e poi ha invitato la sua coinquilina a godersi al massimo anche questi momenti così complicati, in quanto sono proprio questi che non in grado di dare insegnamenti. Javier, inoltre, ha anche invitato la compagna d’avventura a non avere la pretesa di poter riuscire a controllare tutte le situazioni, in quanto non è possibile. L’unica cosa che può controllare, infatti, è ciò di cui vuole parlare e ciò che vuole mostrare.

Federica è rimasta piacevolmente colpita dal coinvolgimento di Javier, sta di fatto che ha voluto ricambiare il favore chiedendo al coinquilino come stesse lui. Ebbene, Martinez ha ammesso di non poter certamente dire di essere sereno, ad ogni modo, non può condizionare una persona sulla scelta di chi frequentare.

In ogni caso, Javier ha ammesso di non poter minimamente paragonare la sua situazione con Shaila al fidanzamento di otto anni che c’è stato tra Federica e Alfonso. In ogni caso, entrambi devono guardare avanti con ottimismo, cercando di gettarsi il passato alle spalle. Cosa starà nascendo, dunque, tra i due? Una bella amicizia o qualcosa di più?