In queste ore sul web si stanno diffondendo svariate segnalazioni inerenti un cavaliere di Uomini e Donne, comparso in studio proprio di recente. L’uomo in questione è stato accusato di essere un bugiardo patologico e di essere iscritto anche ad alcune app di incontri. Ecco cosa è emerso.

Le segnalazioni sul corteggiatore di Barbara De Santi, Vincenzo La Scala

Di recente, Barbara De Santi ha fatto la conoscenza di nuovi corteggiatori. Uno in particolare pare l’abbia colpita particolarmente, ovvero, Vincenzo La Scala. Tra i due si è venuto a creare subito un bel feeling, tuttavia, pare che l’uomo non sia del tutto sincero. Stando ad alcune segnalazioni raccolte dall’influencer Deianira Marzano, pare che l’uomo in questione non stia agendo in maniera sincera e pulita all’interno dello studio di UeD.

Inoltre, sembrerebbe che Vincenzo sia anche iscritto a diverse app di incontri, ragion per cui vedrebbe altre donne al di fuori della trasmissione. Come se non bastasse, poi, sono arrivate anche delle segnalazioni da parte di alcune sue presunte ex fidanzate. Una in particolare ha fatto delle insinuazioni davvero molto pesanti.

Vincenzo sta prendendo in giro tutti a UeD? Cosa succederà adesso?

Stando a quanto emerso in queste ore, una ex di Vincenzo ha dichiarato di essere stata con lui fino a poco tempo fa. La relazione, poi, sarebbe volta al termine in quanto lei si sarebbe resa conto di alcune bugie raccontate dal suo ex compagno, il quale è stato definito come un “bugiardo patologico“. Quest’ultimo sarebbe solito prendere in giro le sue fidanzate illudendole, facendo finte promesse anche nei riguardi di donne che hanno figli o si trovano in situazioni delicate.

Inoltre, è anche emerso che l’uomo sembrerebbe essere stato fidanzato con una ragazza fino allo scorso 7 ottobre. Insomma, tutto fa pensare al fatto che Vincenzo abbia deciso di prendere parte a Uomini e Donne solamente per visibilità e per stare al centro dell’attenzione e non certamente poiché realmente interessato a Barbara. Cosa succederà, dunque, adesso? La faccenda verrà affrontata in una prossima puntata di UeD? Vedremo.