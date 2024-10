Sono tanti i turbamenti che aleggiano all’interno della casa del Grande Fratello. Se da una parte Shaila e Lorenzo fanno parlare del loro rapporto, lasciando amarezze in Javier ed Helena, dall’altra c’è chi soffre altrettante pene d’amore.

Mariavittoria ha subìto il corso degli eventi che l’hanno portata a riflettere sul legame che aveva instaurato con Tommaso nel corso del reality show. Quanto accaduto nella decima puntata l’ha profondamente turbata e il suo tormento ora le ha fatto raggiungere nuove consapevolezze. Ne va del suo futuro con il ragazzo.

L’avvicinamento di Tommaso con Maica: Mariavittoria sconvolta

Era inevitabile che l’arrivo nella casa, anche se per pochissimo, di Maica portasse scompiglio nel cuore di Mariavittoria. La concorrente spagnola si è avvicinata molto a Tommaso, il quale si è dimostrato fortemente colpito da lei. Nella puntata di lunedì l’idraulico ha ricevuto una sorpresa inviata dalla gieffina, che lo ha fatto letteralmente sciogliere per la commozione.

Allibita di fronte alla scoperta di questo sentimento, Mariavittoria non ha potuto fare altro che prenderne atto. A distanza di alcuni giorni però, ha evidentemente elaborato il tutto, ritagliandosi un momento di confronto con l’amica Amanda per confidare le sue emozioni.

La dottoressa ha affermato di essere alle prese con un’importante fase di autoanalisi, nella quale si è resa conto della mancanza di punti di riferimento nella sua vita fuori dalla casa. Amanda, al contrario, è una delle persone più importanti per lei. Ora però, deve fare i conti con l’affetto che la univa a Tommaso, che a questo punto subisce una forte sterzata.

La decisione su Tommaso: nessuna “elemosina”

Nel suo sfogo con Amanda, Mariavittoria ha rivelato di sentire un costante senso di inadeguatezza, che si è accentuato proprio per via della situazione di Tommaso. La scoperta del suo interesse per Maica l’ha portata ovviamente a fermarsi e fare dei passi indietro con lui. I ragazzi tempo prima si erano scambiati perfino dei baci e trascorrevano molto tempo insieme.

Questa nuova dinamica tuttavia, la spinge a non voler accrescere la sua insicurezza. La ragazza dichiara apertamente di non volersi sentire in secondo piano e di aver metabolizzato quando accaduto in puntata, mettendo così una barriera alla sua vicinanza con l’idraulico. “É dolce, è carino”, dice la dottoressa, aggiungendo un “però” che lascia intendere molte cose. Sembra essere giunta al punto di voler mettere se stessa e il suo benessere al primo posto, senza arrivare a dover chiedere amore a nessuno.

Difficile immaginare come si evolverà il loro legame, ma nel frattempo Tommaso è stato chiamato a collegarsi in diretta con la sua Maica in confessionale. Anche in questo caso, la grande commozione ha dimostrato che il suo cuore ormai batte per la bella concorrente spagnola.