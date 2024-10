Poco alla volta Federica Petagna sta entrando nel vivo del gioco del Grande Fratello e si sta ambientando con gli altri compagni d’avventura. In queste ore, infatti, si è aperta con alcune compagne d’avventura a cui ha fatto delle confessioni sulla fine del rapporto con il suo ex Alfonso D’Apice. Nel farlo, la giovane non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata al ragazzo.

Le confessioni di Federica Petagna su Alfonso D’Apice al GF

Federica Petagna si è lasciata andare ad uno sfogo con le Non è la Rai in queste ore in cui ha parlato di quanto accaduto tra lei e Alfonso D’Apice. A tal riguardo, la giovane ha spiegato di essere giunta alla conclusione di interrompere la loro relazione dopo ben 8 anni di fidanzamento a seguito di diversi problemi accumulati nel tempo. La loro storia, infatti, non era perfetta come poteva sembrare dall’esterno, ma tra di loro c’erano tantissime questioni irrisolte che, purtroppo, hanno portato il rapporto a logorarsi.

Nello sfogarsi, Federica ha ammesso che il problema principale che c’era nel loro rapporto era la mancanza di dialogo. Anche quando si palesavano alcuni problemi, i due non ne parlavano, ma preferivano andare avanti facendo finta di nulla. Questo, molto probabilmente, perché entrambi erano consapevoli del fatto che, se avessero affrontato le varie questioni, si sarebbero lasciati.

La stoccata di Federica ad Alfonso

Le Non è la Rai hanno ascoltato con partecipazione lo sfogo di Federica ed hanno commentato dicendo che, purtroppo, quando i problemi non vengono affrontati subito, si finisce per covare fino ad arrivare a scoppiare. Ebbene, questo è proprio quello che sarebbe accaduto a Federica e Alfonso, ma non è tutto.

Durante il suo sfogo, la giovane ha anche lanciato una stoccata al suo ex. La concorrente del GF ha ammesso di essere consapevole che lui stia soffrendo, tuttavia, a suo avviso, è come se stesse facendo un po’ troppo la vittima. In realtà, lei sa che lui sta cercando di andare avanti e di rifarsi una vita lontano da lei, mentre in pubblico sta continuando a mostrarsi addolorato. Federica, infatti, ha chiosato dicendo di esserci rimasta male in quanto lei è stata sincera, e si aspetterebbe anche da lui un po’ di sincerità in più. Si attende, quindi, con ansia un confronto in una prossima puntata del GF.