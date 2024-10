Organizzare la notte di Halloween perfetta richiede tempo e attenzione ai dettagli, e Netflix arriva in soccorso con la sua playlist speciale Netflix & Chills. Tra film e serie tv, potrete immergervi nello spirito di Halloween con una selezione di contenuti horror e thriller, ideali per accompagnare una serata all’insegna del terrore, in solitaria o in compagnia.

Le novità horror di Halloween su Netflix

Quest’anno la piattaforma propone diverse nuove uscite per tutti gli amanti dell’horror e del thriller. Tra queste spicca Woman of the Hour, il debutto alla regia di Anna Kendrick, accanto a It’s What’s Inside, Il Buco – Capitolo 2 e lo slasher Time Cut. Film pensati per i fan del genere che amano storie intense e ad alto tasso di suspense, perfette per i brividi della notte più spaventosa dell’anno.

I cult del terrore: dagli anni ’80 ai classici moderni

Non può esserci Halloween senza i grandi classici dell’horror: Netflix include nella playlist titoli iconici come Non aprite quella porta, Scream, Dracula di Bram Stoker, The Conjuring, The Nun, It, Saw – L’enigmista e Lo squalo. Un ritorno ai film che hanno definito il genere horror, per chi vuole riscoprire atmosfere senza tempo e brividi garantiti.

True Crime e misteri reali: il lato oscuro della realtà

Per coloro che preferiscono storie tratte dalla realtà, Netflix propone il meglio del true crime con Dahmer e Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez. Da non perdere anche Unsolved Mysteries e Rapimento alieno a Manhattan, che aggiungono un tocco di paranormale al mistero reale.

Idee per il costume di Halloween: ispirazioni dalle serie

Halloween è anche sinonimo di travestimenti, e Netflix offre spunti originali che spaziano oltre l’horror. Dai personaggi di One Piece ai look in bianco e nero di Mercoledì, fino agli abiti di Bridgerton e alle divise di Cobra Kai, le possibilità sono infinite per chi vuole distinguersi nella notte del 31 ottobre.

Intrattenimento per tutta la famiglia

Halloween è anche un momento da vivere in famiglia, e Netflix ha pensato a tutti. La selezione Horror in Famiglia include la commedia Lupi Mannari e divertenti novità come Sing: Thriller e Troppo cattivi – Un Halloween troppo cattivo, perfetti per i più piccoli.

Maratona di serie da brivido: Stranger Things e Squid Game

Non può mancare il rewatch delle serie horror più amate di Netflix, come Stranger Things, in vista dello “Stranger Things Day” il 6 novembre, e Squid Game, la cui seconda stagione è attesa per il 26 dicembre. Un’occasione perfetta per rivivere momenti emozionanti e prepararsi alle nuove avventure.

Netflix promette un Halloween all’insegna del brivido, del mistero e del divertimento. Che siate appassionati di horror, thriller o storie reali, la playlist Netflix & Chills offre qualcosa per tutti.