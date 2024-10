Mirco Rossi ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto un po’ le curiosità dei vari utenti del web che lo seguono. La maggior parte delle domande, ovviamente, è stata riferita al percorso fatto a Temptation Island, al rapporto con Alessia, ad alcune indiscrezioni trapelate su Giulia e non solo. Ecco tutto quello che è emerso.

Mirco interviene sui recenti gossip su Giulia un suo amico

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Mirco ha soddisfatto diverse curiosità degli utenti del web. In primo luogo, il giovane ha spiegato cosa prova per Giulia e se ci siano possibilità di un ritorno di fiamma tra di loro. Ebbene, a tal proposito, il giovane ha spiegato di volere ancora molto bene alla sua ex, anche perché dopo 9 anni di relazione sarebbe impensabile il contrario. Ad oggi, però, per il bene di entrambi, non ci sono i presupposti per poter pensare ad un ipotetico ritorno di fiamma.

Su Giulia, inoltre, di recente sono trapelate delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che la ragazza abbia avviato una frequentazione con un caro amico di Mirco. Ebbene, sulla faccenda il ragazzo ha preferito rimanere vago ed ha ammesso che la verità la conoscono solo i diretti interessati. Gira voce, inoltre, che Giulia frequentasse questa persona già da prima della loro partecipazione a Temptation Island, e anche su questo argomento Mirco non ha saputo che dire in quanto sono cose che riguardano solamente la sua ex.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il rapporto tra Mirco e Alessia e la possibilità di partecipare al GF

Passando, invece, alla sua vita di adesso, Mirco si è detto molto felice di aver iniziato la nuova relazione con Alessia. Le cose tra i due vanno alla grande. Per il momento, però, entrambi preferiscono andarci con i piedi di piombo, sta di fatto che lei non si è ancora trasferita a casa di lui a vivere in quanto preferiscono aspettare.

Mirco, pero, non ha escluso la possibilità che questo possa verificarsi quanto prima, tempo al tempo. Il giovane, poi, ha svelato se parteciperà al Grande Fratello oppure no. A tal riguardo ha detto che, sicuramente si tratterebbe di un’esperienza meravigliosa che coglierebbe al volo ma, per il momento, non c’è nessuna proposta all’orizzonte. Non resta che attendere per vedere se succederà.