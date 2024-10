Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, Eleonora Cecere ha deciso di abbandonare il reality show per tornare dalla sua famiglia. Nel corso della puntata di ieri del programma, infatti, suo marito è entrato in casa per chiedere alla moglie di uscire in quanto non riesce più a badare da solo alle figlie e a tutto quello che riguarda la sfera familiare. Eleonora, cos’, senza pensarci minimamente due volte, è corsa via tra le braccia del suo amore. Sui social, poi, ha rotto il silenzio svelando le sue prime impressioni dall’esterno della casa.

Le prime parole di Eleonora Cecere dopo l’uscita dal GF: un doveroso chiarimento

Eleonora Cecere ha rivelato come si sente una volta uscita dalla casa del Grande Fratello. La donna ha detto di essere felicissima di aver avuto questa grande opportunità. La sua esperienza è stata breve, ma al contempo molto intensa, pertanto, ha ringraziato calorosamente tutto lo staff della trasmissione.

Successivamente, poi, Eleonora ha spiegato il motivo per il quale non ha esitato minimamente nello scegliere di tornare a casa dalla sua famiglia invece che continuare questa avventura. In molti potrebbero pensare che, con questa decisione, la Cecere abbia evidenziato il concetto secondo il quale una donna, in quanto tale, debba subordinare la sua carriera e le sue ambizioni per la famiglia. Secondo il punto di vita della ex di Non è la Rai, però, le cose starebbero in modo totalmente differente. Andando via preferendo la famiglia al lavoro, infatti, Eleonora ha dichiarato di essere convinta di aver dimostrato di sapere perfettamente quali siano le priorità nella vita di una persona. Nella vita è necessario bilanciare i ruoli che si ricoprono, e capire quando far propendere un aspetto piuttosto che un altro.

Cosa farà ora Eleonora e la reazione dei telespettatori alla sua decisione

Fatta questa specifica, poi, Eleonora Cecere ha voluto ringraziare anche tutti i fan che l’hanno sostenuta e stanno continuando a farlo anche in questo momento. La donna ha ammesso che continuerà a seguire il Grande Fratello da casa e a restare sempre sintonizzata con la vita dei suoi ex compagni d’avventura, specie le sue amiche Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

La reazione degli utenti del web alla decisione presa dalla donna nella puntata di ieri del GF è stata piuttosto univoca. In tanti si sono trovati perfettamente d’accordo con la Cecere con la scelta di andare via mettendo davanti il bene e gli interessi della famiglia e della sua vita privata. Inoltre, in tanti hanno ammesso che si sentirà molto la sua mancanza nella casa, ma la donna ha preso la scelta giusta, quella di cuore.