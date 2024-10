Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello i chiarimenti tra i coinquilini sono continuati anche una volta che i riflettori della diretta si sono spenti. Anzi, in tale occasione, i vari protagonisti sono riusciti ad essere ancora più sinceri e onesti. Proprio per tale motivo, a generare un certo sgomento è stato il confronto inatteso che c’è stato tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. I due, infatti, hanno parlato di quanto accaduto ed hanno detto delle cose che forse nessuno si aspettava.

Il confronto inaspettato tra Lorenzo e Javier dopo quanto accaduto al GF

Solitamente, quando due persone si contendono lo stesso uomo o la stessa donna è difficile che possa instaurarsi un rapporto di amicizia e di cordialità. Ebbene, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno dato dimostrazione del contrario. Dopo la puntata di ieri del GF, infatti, i due si sono confrontati in maniera civile e pacata affrontando in modo molto maturo la faccenda.

Lorenzo ha ammesso al coinquilino che, se si fosse trovato nei suoi panni, avrebbe reagito esattamente allo stesso modo, pertanto, comprende la sua reazione. Al contempo, però, teme che, a causa di quello che è successo con Shaila Gatta, adesso in casa tra di loro possano esserci delle frizioni. Ebbene, Javier ha subito rassicurato il coinquilino dicendogli di stare tranquillo in quanto non ha nessuna intenzione di dare luogo a delle scenate. L’atleta, infatti, ha rivelato che si comporterà come se Shaila non esistesse. Inoltre, Javier ci ha anche tenuto a spendere delle parole molto belle nei riguardi di Lorenzo. Secondo il suo punto di vista, infatti, Spolverato non ha sbagliato nei suoi confronti in quanto si è sempre comportato in modo chiaro e limpido, al contrario della Gatta che, invece, è stata decisamente più ambigua. Proprio in virtù di questo, Javier non ha assolutamente nulla contro il coinquilino.

Anche Shaila ed Helena saranno così mature?

Dinanzi queste parole Lorenzo è rimasto piacevolmente colpito ed ha ammesso che anche lui si impegnerà affinché tra di loro non nascano tensioni. Inoltre, Javier ha anche invitato il compagno d’avventura a fargli la cortesia di non prendere le difese di Shaila nel caso in cui tra di loro dovessero nascere degli screzi. Lorenzo ha assicurato che non interverrà, a meno che non venga chiamato in causa in maniera diretta. Insomma, i due ragazza hanno dimostrato davvero tanta lucidità e maturità, faranno lo stesso anche Shaila Gatta ed Helena Prestes? Staremo a vedere.