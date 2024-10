La puntata del 28 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani a centro studio insieme al cavaliere Salvatore. Successivamente, poi, c’è stato un momento molto esilarante che ha riguardato sempre la dama torinese, ma non solo. Anche Sabrina è stata travolta dalle critiche Ecco cosa è successo.

Gemma attaccata e spiazzata da un nuovo cavaliere a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne con Gemma e Salvatore. I due si stanno conoscendo, ma le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Lui ha svelato di sentirsi un po’ inferiore alla dama, cosa che lo sta frenando un po’. La Galgani, dal canto suo, ha detto che queste inibizioni da parte del cavaliere la stanno mettendo in difficoltà, pertanto, non sa se continuare o meno. A quel punto, però, la conduttrice ha incalzato la donna dicendole che, forse, la verità è che lui a lei non piaccia molto. Anche Gianni Sperti è stata della stessa idea, sta di fatto che la donna è stata un po’ attaccata. Ad ogni modo, dopo il confronto, la dama ha deciso di mandare via il cavaliere.

Per Gemma, però, le sorprese non sono finite qua. Successivamente è arrivato un corteggiatore per lei di nome Fabio. Lui non parla molto bene italiano, in quanto ha vissuto oltre 50 anni in Canada. Nel momento in cui è rientrato in Italia, i suoi conoscenti lo hanno esortato ad andare a Uomini e Donne per conoscere Gemma. Lui si è lasciato incuriosire dalla cosa e, in effetti, ha deciso di cogliere questa opportunità. La Galgani è apparsa alquanto affascinata, anche se ha fatto un po’ di fatica a comprenderlo. Gli opinionisti hanno criticato molto il comportamento della dama, che è apparsa decisamente impacciata e fredda nei riguardi del cavaliere. Alla fine, però, la donna ha deciso di dargli un’opportunità.

Sabrina in lacrime per Gabriele

A seguire, poi, si è passati a Sabrina e Gabriele. Il cavaliere aveva deciso di chiudere la loro frequentazione nella scorsa puntata. Dopo la scorsa puntata, allora, la donna ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime ammettendo di essere ancora molto presa da Gabriele, anche se non crede si tratti già di amore. In studio, poi, i due si sono confrontati e Sabrina ha scoperto che Gabriele sia uscito con Ilaria, con cui si è scambiato un bacio a stampo. Malgrado questo, però, la donna ha dichiarato di voler continuare ad uscire con lui, anche se il cavaliere non è minimamente sulla sua stessa lunghezza d’onda.

Gabriele ha ascoltato le parole della sua interlocutrice, ma poi ha ammesso di non voler continuare con lei in quanto non crede che i due siano fatti per stare insieme. Per contro, invece, con Ilaria si è trovato molto bene in quanto sono stati piuttosto complici. Dinanzi queste parole, la donna non ha potuto fare a meno di accettare la decisione del suo interlocutore e chiudere la frequentazione, anche se con un grande rammarico. L’atteggiamento della donna ha spinto Tina Cipollari e anche il tronista Alessio Pecorelli ad esortare la dama a mostrare un po’ di dignità in più in quanto si sta davvero umiliando.

Al Trono Classico Michele bacia una nuova corteggiatrice

L’ultimo blocco della puntata è stato dedicato a Michele Longobardi. Il ragazzo ha eliminato una corteggiatrice, che non si aspettava minimamente tutto ciò, e poi è uscito con Veronica. L’esterna è andata piuttosto bene, sta di fatto che i due sono apparsi molto complici e in sintonia al punto da baciarsi. Chiaramente, però, è ancora troppo presto per poter pensare a qualcosa di più importante.