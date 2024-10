Oggi Uomini e Donne ha ripreso la regolare programmazione, dopo gli ultimi due appuntamenti dedicati a Temptation Island. Pertanto, è andato in onda il continuo di quanto accaduto martedì scorso. Al centro dell’attenzione ci sono stati sia esponenti del Trono Classico, sia di quello Over. Partendo da questi ultimi c’è stato un momento molto intenso che ha riguardato Sabrina e Gabriele. Tra i giovani, invece, si è parlato di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon.

Maria De Filippi demolisce Sabrina a Uomini e Donne

La puntata del 25 ottobre di Uomini e Donne è cominciata dal Trono Over. Maria De Filippi si è resa conto di un certo malessere nella dama, sta di fatto che le ha chiesto di esternare il suo stato d’animo. In un primo momento la donna è stata restia, ma poi si è aperta. In tale occasione ha rivelato di essere rimasta male per la decisione presa da Gabriele, il quale ha deciso di interrompere la loro conoscenza dopo quello che c’è stato tra di loro.

Presa da un momento di rabbia, la donna ha rivelato di essere andata a letto con il cavaliere dopo una discussione. La lite era nata in quanto lui mandava messaggi ad un’altra donna. Sabrina, così, ha sbottato contro Gabriele dicendole di averla usata e trattata come un oggetto. Dinanzi queste parole, però, è intervenuta Maria, la quale ha detto alla donna che, forse, sarebbe stata lei che ci avrebbe dovuto pensare due volte a “fare la pace” in quel modo con il cavaliere dopo che aveva messaggiato altre donne. Il pubblico è esploso in un applauso, mentre la dama non ha potuto fare altro che rimanere in silenzio. Anche Tinì Cansino ha preso la parola ed ha accusato la donna si essere assurda in quanto sta accettando di fare l’amante di Gabriele. Alla fine, poi, la donna ha dichiarato di voler interrompere la storia anche lei, ma non è stata molto credibile.

Progressi per Francesca e Martina

A seguire, poi, si è passati a Marcello Messina, il quale sta frequentando Giada e le cose stanno andando molto bene. Anche in questo caso Maria ha voluto punzecchiare un po’ il cavaliere. Gli ha fatto credere che la donna volesse ballare con Mario Verona, così lui si è infervorato e Maria gli ha dato del rosicone.

“Sto bene, quando non c’è mi manca…” Le forti parole di Marcello per Giada! State seguendo la puntata di #UominieDonne? pic.twitter.com/233oLvigIP — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 25, 2024

Poi si è passati al Trono Classico. Al centro dell’attenzione ci sono state Francesca Sorrentino e Martina De Ioannona. La prima è uscita con Paolo. I due hanno trascorso una splendida esterna in un ristorante napoletano e si sono molto divertiti. In studio, infatti, hanno ammesso di essere molto attratti l’uno dall’altra, anche se per il momento non vogliono baciarsi. Anche Martina si è trovata molto bene con Mattia. Infine, per chiudere in bellezza, è arrivato un nuovo cavaliere per Aurora Tropea, ma lei non lo ha tenuto.